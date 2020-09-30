Корупція, бійки та халатність: що дозволяють собі голови невеликих міст та ОТГ в Україні

На носу вибори до місцевих рад. Навколишнє середовище у великих містах та великих ОТГ загачене нескінченним потоком агітації кандидатів. На цьому тлі нам стало цікаво зазирнути в українську глибинку і дізнатися, що коїться там.

Як виявилося, що, як правило, передвиборча гонка в маленьких містах та громадах майже відсутня. Голови тут обираються на довгі роки і майже не мають конкуренції. А це, в свою чергу, породжує широкі можливості для корупції та відчуття вседозволеності. Ми зробили огляд ТОП-5 місцевих голів, які досягли найбільшого успіху в цій царині та, незважаючи на низку кримінальних справ та репутаційних провалів, залишаються на своїх місцях.

В дослідженні репрезентовані Південь, Захід, Схід, Північ та Центр країни.

Південь. Лукашенко по-Коблівськи

Голова села Коблеве Миколаївської області, Володимир Панич, здається, збирається правити вічно. Строк у 16 років (на цю посаду його було обрано ще у 2004 році), звісно, менший від 26-річного терміну правління "останнього диктатора Європи", проте за стільки років Панич, здається, навчився відчувати себе справжнім імператором "Всія Коблеве". Виходець із Відділу боротьби з розкраданням соціалістичної власності не з чуток знає про способи незаконного привласнення державної власності, тож не дивно, що колишній міліцейський обріс скандалами щодо розкрадання земель та розтрати бюджетних коштів.

У 2016 році поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею "Зловживання владою або службовим становищем". Правоохоронці встановили, що у 2012 році Коблевська сільрада передала приватним особам в безоплатне користування ділянку в 2,3 гектари вартістю 9 мільйонів гривень на морському узбережжі, нібито, для ведення дачного будівництва. Згодом цільове призначення цієї землі змінили на комерційне, таким чином отримавши дозвіл на будівництво туристичної інфраструктури та закладів харчування на ній.

З 2017 року прокуратура Миколаївщини намагається повернути 48 гектарів землі, що незаконно були відчужені у Очаківського лісомисливського господарства та передані у землі запасу Коблевської сільради. У 2015 році рішенням сільради ці землі роздали під дачі.

У 2009 році Панич встановив рекорд Миколаївщини. Місцеві видання пишуть, що голову сільради затримали на гарячому — під час отримання одного мільйона гривень хабаря. Загалом голова сільради вимагав від підприємця 8,8 мільйонів, проте усю суму отримати так і не встиг. Тоді Панича посадили у слідчий ізолятор на два місяці. Що було далі — історія замовчує. Наступного разу у публічній площині він з"явився через рік, в якості кандидата на посаду голови сільради, а про кримінальну справу якось забулося…

Захід. Мер-забіяка у Дрогобичі

Тарас Кучма - очільник славетного західноукраїнського міста, відомого найдавнішою солеварнею в Україні, завоював популярність своїм норовливим характером та низкою кримінальних справ.

Так, мер Дрогобича "прославився" тим, що "забув" задекларувати дім розміром 304 м2 вартістю 637 тисяч 383 грн. У своє виправдання Кучма заявив, що дім насправді не його, проте Національне агентство із запобігання корупції довело інше. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Окрім того мер "засвітився" в оборудці із незаконного привласнення землі. Поліція в рамках кримінального провадження розслідує незаконну передачу земельних ділянок чиновниками міської ради на користь однієї з місцевих громадських організацій.

Коли громада Дрогобича почала викривати мерські темні справи, то зіштовхнулася із фізичним спротивом. Кучма став зіркою YouTube, побивши місцевого активіста, який звинувачував мера у крадіжці. Кримінальне провадження, відкрите з цього приводу, закрили за класичною схемою — спочатку затягнули на два роки, а потім закрили у суді — мер уникнув покарання "у зв`язку із закінченням строків давності". Цікаво, що у цій справі прокурор не мав заперечень щодо такої розв"язки. Тобто, вважає, що чиновникам можна публічно бити та принижувати людей без жодних наслідків.

На цьому тлі вже не дивним видається поведінка мера після скоєння ДТП. З місця аварії, у якій він був винуватим, Кучма просто поїхав, вкотре показавши своє ставлення до правопорядку.

Жителька Дрогобича звинувачує міське керівництво також у халатності та бездіяльності, що призвели до обвалу житлового будинку. В результаті цієї катастрофи, що сталася у 2019 році, загинуло 8 людей. Власники багатьох квартир будинку, що обвалився, протягом року зверталися до міської влади з проханням звернути увагу на тріщини, що з"явилися на стінах після перебудови на першому поверсі, проте отримували лише відписки. Чиновники запевняли, що проведення будівельних робіт у будівлі ведеться законно. Зрештою небажання бачити проблему призвело до трагічних наслідків.

Схід. Красноріченське. Надпотужний господарник

На початку 2020 прокуратура Луганщини заявила, що голову Красноріченської ОТГ Віталія Жувако піймали на хабарі у 20 тисяч гривень. Ці кошти Віталій Жувако отримав за те, щоби продати майно громади без офіційного договору та сплати справедливої вартості на користь ОТГ. Згодом виявилося, що це далеко не перший раз, коли чиновника ловили за розкраданням. У 2018 році вже був затриманий за хабар у 55 тисяч гривень, а у 2019 Жувако був викритий у службовій підробці, завдяки якій збагатився на 180 тисяч гривень. За всіма вказаними фактами тривають судові процеси.

Освоїв підприємливий керівник і схеми власного збагачення на закупівлях. При будівництві спортивного майданчика для місцевої школи на загальну суму 13,5 мільйонів гривень, за версією слідчих, щонайменше 312,5 тисяч було викрадено шляхом штучного завищення ціни. Всі переможці тендеру виявилися тим чи іншим чином пов"язані із керівництвом Красноріченської ОТГ.

Не гребує Жувако і більш дрібними крадіжками. Поліція досі шукає трактор, який голова ОТГ за 180 000 гривень нібито купив для громади, , обігрівачі загальною вартістю 38 700 гривень та проект капітального ремонту дитсадка "Сонечко", за який з бюджету сільради заплатили 51 тисячу гривень.

Як це все голові сходить з рук — невідомо. Проте, як би там не було, чиновник досі міцно обіймає крісло голови ОТГ.

Північ. Сакуниха. Маленька, та завзята

Абсолютними величинами вразити легко. Проте ще більший шок можна відчути, якщо уважніше придивитися до дрібніших злочинів, які, натомість, приголомшують відносністю з гаманцем ОТГ та кількістю населення. Як виявилося, розграбовувати можна бюджети не тільки заможних громад, але й такі, що знаходяться у вельми жалюгідному стані і вміщають менше тисячі мешканців.

Так, наприклад, голова Сакунихської сільради Недригайловского району Сумської області Лариса Осіння за 2017-2019 рік незаконно, всупереч рішенню сільради, навиписувала самій собі премій на 167 239 гривень, в той час як, наприклад, місцева школа знаходиться у майже зруйнованому стані. Окрім того, поліція підозрює Осінню у розкраданні 117 920 бюджетних гривень шляхом укладання договору на фейкові послуги. У 2018 році вона підписала контракт з ФОПом на прибирання снігу з вулиць, в той час як насправді цим безоплатно займалося інше місцеве підприємство.

За цим фактом Недригайлівське відділення поліції відкрило кримінальне провадження. Ще майже 2 мільйони збитків громаді керівчиня завдала, видавши незаконний ордер на вирубку близько 1000 дерев. Безперечно — талановитий підприємець.

Центр. Росава

Що ж, не тільки географічний, а й гендерний баланс у нашій добірці буде збережений. Наступна наша героїня — Тетяна Бондарь, голова села Росава Миронівського району Київської області.

У лютому 2020 року поліція відкрила кримінальне провадження за статтями "привласнення і розтрата майна" та "службове підрроблення", у якій фігурує сільська голова Росави. Слідчі у своїй доповіді зазначають, що на території села діє організована злочинна група на чолі з головою сільської ради. За результатом досудового розслідування виявилося, що голова "нагрілася" на різниці між зазначеною у документах та реальною ціною на ремонт дитсадка "Дюймовочка". Спочатку на 127 730 гривень , а вже за місяць будівлю ще раз "покращили", привласнивши ще 94 820 гривень. Наразі справа ще розслідується. Окрім того слідчі перевіряють підозрілі операції із землею Росави — одну й ту саму ділянку очільники села одночасно здають в оренду та віддають у приватну власність та причетність Бондарь до оборудки з ухилення від сплати податків.

Дослідження невеликих міст та громад, що віддалені від обласних центрів, демонструє, що корупція, скандали та свавілля чиновників можуть успішно розвиватися не тільки в населених пунктах з величезними бюджетами, а й в маленьких та непримітних для жителів міст громадах. Натомість здається, що близькість до столиці та підвищена можливість перевірки з боку центральної влади дещо стримує чиновників від несамовитої корупції.

Дмитро Филипенко, спеціально для Delo.ua