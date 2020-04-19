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Валюта 1 час назад

Криптовалютная биржа Binance вывела из оборота рекордные $52,5 млн

Это рекордное за все время сжигание монет BNB, как с точки зрения количества токенов, так и в долларовом выражении

Криптовалютная биржа Binance вывела из оборота рекордные $52,5 млн Криптовалютная биржа Binance вывела из оборота рекордные $52,5 млн
Фото: Rating-Market

Криптовалютная биржа Binance осуществила утром в субботу 11-е по счету сжигание токенов Binance Coin (BNB), после которого из обращения было изъято около 10% монет.

В общей сложности биржа сожгла 3,373,988 BNB (около $52,5 млн), сообщает ForkLog.

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Как отмечается в сообщении, это рекордное за все время сжигание как с точки зрения количества токенов, так и в долларовом выражении.

В январе ходе десятого ежеквартального сжигания Binance вывела из оборота 2 млн 216 тысяч 888 BNB ($38,8 млн по ценам на тот момент).

Всего, на сегодняшний день, Binance сожгла 20,12 млн BNB ($298 млн), что составляет около 10,1% от общей эмиссии нативной монеты биржи.

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Сжигание BNB проводится каждый квартал, до тех пор, пока не будут окончательно уничтожены 100 млн BNB, что составляет 50% от общей эмиссии (200 млн BNB). Количество сжигаемых монет основано на количестве сделок, совершенных на бирже за 3-месячный период.

Таким образом, после каждого квартала Binance сжигает BNB в соответствии с общим объемом торгов.

Согласно последнему отчету аналитического сервиса CoinGecko, в первом квартале 2020 года Binance доминировала практически по каждой доступной метрике.

Это особенно заметно на примере Binance Futures, которая "откусила" существенную часть рынка и лишила BitMEX статуса лидирующей по объемам торгов биржи деривативов. Так, доля Binance в сегменте бессрочных свопов увеличилась с 22,9% до 38,8%.

В сегменте спотовой торговли на Binance приходилось 50-75% совокупного объема среди бирж, которые по данным Bitwise, показывают реальные данные.

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Binance также оказалась лидером по трафику среди 20 ведущих бирж — на ее долю пришлось 29%, что примерно в четыре раза выше, чем у ближайших конкурентов в лице Bithumb, Coinbase и Upbit.

Напомним, в январе международная криптовалютная биржа Binance открыла счет в украинском банке Айбокс Банк (IBOX Bank).

Криптовалютная биржа Binance — одна из крупнейших криптобирж в мире. Суточный объем торгов на бирже Binance по состоянию на апрель 2018 года — почти $1,5 млрд. Биржа основана в 2017 году Чанпенгом Джао, который ранее возглавлял отдел разработки платформы Blockchain.com, а также является соучредителем биржи OKCoin и основателем проекта облачных систем обмена данными BijieTech.

В июле 2017 года состоялось ICO криптобиржи Binance. Была выпущена собственная валюта биржи — Binance Coin (BNB). Одним из ключевых преимуществ биржи Binance является самая низкая комиссия среди бирж — она ​​фиксированная и составляет 0,05% за сделку.

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