Криптовалютная биржа Binance вывела из оборота рекордные $52,5 млн

Криптовалютная биржа Binance осуществила утром в субботу 11-е по счету сжигание токенов Binance Coin (BNB), после которого из обращения было изъято около 10% монет.

В общей сложности биржа сожгла 3,373,988 BNB (около $52,5 млн), сообщает ForkLog.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как отмечается в сообщении, это рекордное за все время сжигание как с точки зрения количества токенов, так и в долларовом выражении.

В январе ходе десятого ежеквартального сжигания Binance вывела из оборота 2 млн 216 тысяч 888 BNB ($38,8 млн по ценам на тот момент).

Всего, на сегодняшний день, Binance сожгла 20,12 млн BNB ($298 млн), что составляет около 10,1% от общей эмиссии нативной монеты биржи.

Сжигание BNB проводится каждый квартал, до тех пор, пока не будут окончательно уничтожены 100 млн BNB, что составляет 50% от общей эмиссии (200 млн BNB). Количество сжигаемых монет основано на количестве сделок, совершенных на бирже за 3-месячный период.

Таким образом, после каждого квартала Binance сжигает BNB в соответствии с общим объемом торгов.

11th $BNB Burn | First Quarter Highlights and Notes from @cz_binance



For our 11th quarterly BNB Burn, #Binance burned 3,373,988 #BNB, equivalent to 52.4 million $USD.



This is the biggest BNB burn ever recorded, in terms of both BNB and fiat volume. https://t.co/dDHk54J8Mp pic.twitter.com/GMw3oV3SDW