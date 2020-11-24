Крышевание схем и автобизнес: когда у ГБР дойдут руки до "контрабандиста с Петровки"

Бывший первый замглавы СБУ во времена Петра Порошенко и Валентина Наливайченко — Юрий Артюхов — может стать объектом внимания Государственного бюро расследований.

Как и в бытность на высоком посту в спецслужбе, он остается негласным куратором контрабандных потоков и конвертационных центров. Однако если ранее его неприкосновенность гарантировалась на уровне самых высших чиновников государства, то сегодня шансов избежать ответственности становится все меньше.

Артюхова считают одним из столпов репрессий и давления силовиков на предпринимателей во времена Петра Порошенко. Он известен в узких кругах как "Юра-Мерседес", "Юра-АрМани" или "Бритва". Достаточно долгое время служил в органах безопасности и дослужился до генерал-лейтенанта запаса.

Богатый шлейф

С 2009 года он уже был начальником УСБУ Львовской области, где познакомился с бывшим тогда начальником УМВД Василием Писным. В то время министром внутренних дел был Юрий Луценко. Уже тогда был налажен контроль потоков контрабанды в регионе со стороны силовых структур.

Также генерал-лейтенант Юрий Артюхов, еще будучи начальником УСБУ в Киевской области, покрывал уничтожение компаниями владельца банка "Михайловский" и сети "Эльдорадо" Виктора Полищука уникального радиопередающего центра в Броварах, на месте которого собирались построить жилье. Тогда об этом открыто заявлял нардеп от блока Петра Порошенко Павел Ризаненко.

В 2014 году, сразу после Революции достоинства и Евромайдана, Артюхов был назначен Турчиновым на пост первого замглавы СБУ — начальника ГУ по борьбе с коррупцией ("главк К"). На этой должности его, среди прочего, обвиняли в "покровительстве" над конвертационными центрами. Якобы подконтрольные Артюхову организации и чиновники СБУ и фискальной службы контролировали порядка 10-15 "конвертов" с выгодой 0,5% от каждой операции. Кроме того, в этот же период Артюхов якобы организовывал фиктивные обыски дома и в офисах руководства "Укрзализныци", которое противилось переходу "под крышу" СБУ вместе со своими коррупционными схемами.

Впоследствии Артюхов якобы организовал беспрепятственное передвижение физлиц и потребительских товаров с подконтрольной Украине территории на территорию, подконтрольную террористам из "ДНР" и "ЛНР", и угля, металлолома в обратном направлении. Ему приписывали и контроль за растаможиванием контейнеров с определенными видами товаров по цене 300-500 долларов США за контейнер, контрабандой сигарет из Беларуси на территорию Украины и Польши. Кроме того, его также обвиняли в сокрытии контрабанды топлива с оккупированных территорий.

Так, Сергей Пашинский, экс-нардеп от "Народного фронта", в интервью "Украинской Правде" прямо заявил, что Артюхов покрывает схемы на три миллиарда гривен.

Артюхов был причастен и к делу о "рюкзаках Авакова". По одной из версий, именно подразделения СБУ под его руководством через своего давнего агента генерала Василия Писного установили у заместителя министра МВД Сергея Чеботаря видеозаписывающую аппаратуру. Затем видеозаписи в СБУ были подвергнуты основательному монтажу, с тем, чтобы получился "компромат", который через некоторое время оказался в распоряжении НАБУ. Причиной сложившейся ситуации называли близость Артюхова к экс-нардепу Василию Грицаку, который руководил концерном ЕДАПС. Против концерна Чеботарь объявил "крестовый поход", в результате, стараниями СБУ, сам на некоторое время оказался фигурантом уголовного производства.

В конце концов Артюхова уволили из СБУ.

К слову, о несопоставимом со статусом чиновника состоянии журналисты снимали сюжет и в отношении имущества самого Артюхова. Программа с ироничным названием "Хороший кутюрье" была посвящена тому, как сразу после увольнения Артюхова из СБУ его семья приобрела роскошное имение на 800 кв. м в элитной Конча-Заспе. А сам Артюхов объяснял происхождение средств своими "особенными" юридическими услугами, которые он предоставляет как мастер индпошива.

Автобизнес на Петровке

Сегодня Артюхов является совладельцем двух автосалонов на столичной Петровке — "Автопассаж" (торгует автомобилями "Пежо") и "Автоград" (торгует "Митсубиси"). Кроме того, он также оформлен как ФОП, предоставляющий услуги в сфере права. Среди КВЭДов также есть гостиничная деятельность. Кроме того, ему также приписывают контроль над представительством в Украине компании официального импортера "Фольксваген" "Атлант-М" и ряда небольших автосалонов и сервисных станций, таких как "Интерциклон", "Флеш" и т. д., размещенных в промзоне на столичных Осокорках.

Интересно, что СМИ неоднократно писали, что через эти автосалоны Артюхов якобы легализирует краденные в Европе автомобили. В частности, по информации изданий, после перехода Крыма под фактический контроль страны-агрессора России, когда автомобили там массово стали перерегистрировать на российские номера, база данных высвободившихся номеров оказалась у Артюхова и его окружения. Именно на эти номера и стали якобы завозить и регистрировать краденые автомобили из Европы.

Кроме того, народный депутат Антон Геращенко и советник главы МВД Арсена Авакова в свое время прямо обвинял Артюхова в том, что он якобы "отжал" автосалоны у их законных владельцев. Сам Артюхов это отрицал.

Поскольку "бывших" сотрудников СБУ не бывает, а бизнес автоторговца, по всей видимости, немного тяготит быт одного из когда-то топ-службистов, ему не терпится включиться в активную "работу" по крышеванию контрабанды. Именно поэтому он решил обратиться к бывшим коллегам по спецслужбе с предложением услуг. Впрочем, история никого не заинтересовала. Кроме ГБР, которая, как сообщают источники, близкие к службе, уже готовится открыть по Артюхову сразу несколько уголовных дел.