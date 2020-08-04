Курс доллара и евро снова пошли вверх

Во вторник, 4 августа, по сравнению с первым банковским днем этой недели, понедельником, 3 августа, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару больше чем на 5 копеек — с 27,6798 грн/доллар до 27,7365 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Официальный курс валют на 4 августа:

✅ 1 доллар США — 27,7365 грн;

✅ 1 евро — 32,5169 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,1533 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,1351 грн.

На межбанковском валютном рынке 4 августа доллар, по сравнению с понедельником, в покупке подорожал на 1 копейку, в продаже — на 2 копейки. 3 августа межбанк закрылся в диапазоне 27,84/27,86 грн/доллар, а уже во вторник, 4 августа, открылся в диапазоне — 27,85/27,88 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке больше чем на 16 копеек, в продаже — на 17 копеек. 4 августа торги по евро стартовали в диапазоне 32,7989/32,8342 грн за евро. 3 августа закрылись на уровне — 32,6368/32,66 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,75 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,81 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 27,60 грн/доллар, продавали по курсу 27,65 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 15 копеек, в продаже — на 16 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,45/32,55 грн/евро. В понедельник утром евро покупали и продавали дешевле на 15 копеек. Курс был 32,30/32,40 грн/евро.

Главным фактором влияния на курс гривни завтра должны стать результаты сегодняшнего проведения аукциона Минфином Украины по размещению ОВГЗ. 4 августа Минфин предложил инвесторам гривневые облигации на 203, 350 и 567 дней без ограничения по объемам.