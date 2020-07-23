Происшествия 1 час назад

Луцкого террориста Максима Кривоша взяли под стражу без права внесения залога

Подозреваемый согласился с решением суда и заявил, что подавать апелляцию не планирует

Максим Кривош в зале суда. Фото: Макс Левин / Hromadske Максим Кривош в зале суда. Фото: Макс Левин / Hromadske
Максим Кривош в зале суда. Фото: Макс Левин / Hromadske

Террориста Максима Кривоша, который почти 12 часов удерживал заложников в автобусе в центре Луцка, взяли под стражу на 60 дней без внесения залога. Такое решение принял Луцкий суд 23 июля 2020 года, передает "Громадське".

Сам Кривош сказал, что в вопросе меры пресечения полагается на решение суда. В итоге суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял его под стражу на два месяца без права внесения залога. Подозреваемый согласился с этим решением и заявил, что подавать апелляцию не планирует.

Кратко и по делу в Telegram

Напомним, во вторник утром, 21 июля 2020 года, в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии гарант и сделал.

Весь день центр города был оцеплен, а с преступником вели переговоры. Уже вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники.

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На брифинге по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников — нескольких из них уже задержали.

Полиция открыла уголовные производства по четырем статьям "захват заложников", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", "посягательство на жизнь правоохранителя" и "террористический акт".

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