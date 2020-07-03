Политика 1 час назад

Малюська хочет превратить Лукьяновское СИЗО в отель

По словам министра юстиции историческое здание тюрьмы в центре города может стать "туристической бомбой"

Для легендарного Лукьяновского СИЗО придумали новое предназначение. Для легендарного Лукьяновского СИЗО придумали новое предназначение.
Для легендарного Лукьяновского СИЗО придумали новое предназначение.

Министр юстиции Денис Малюська захотел превратить легендарное здание Лукьяновского следственного изолятора в отель, стилизованный под тюрьму. Об этом  сообщает "Укринформ".

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания 19 века особо не имеют в том смысле, что это исторические достопримечательности. Их можно снести, построить новые здания, комплексы, офисные здания и тому подобное. Единственный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", — отметил министр.

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По его словам, в этом СИЗО содержали "немало исторических личностей XIX века — начала XX: политических фигур, литераторов, поэтов, писателей, и современных тоже". "Но речь об исторических фигурах. Они все здесь были. Максим Рыльский, Грушевский, Винниченко... Много кто. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", — резюмировал Малюська.

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Отметим, судьба Лукьяновского СИЗО уже много лет беспокоит как киевлян, так и государственные власти. В марте 2020 года замглавы Министерства юстиции Виталий Васылык, курирующий пенитенциарную сферу заявил, что следственный изолятор нужно перенести в пригород. В тоже время, он отказался от идеи создать в здании тюрьмы музей. 

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