Малюська хочет превратить Лукьяновское СИЗО в отель

Министр юстиции Денис Малюська захотел превратить легендарное здание Лукьяновского следственного изолятора в отель, стилизованный под тюрьму. Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания 19 века особо не имеют в том смысле, что это исторические достопримечательности. Их можно снести, построить новые здания, комплексы, офисные здания и тому подобное. Единственный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", — отметил министр.

По его словам, в этом СИЗО содержали "немало исторических личностей XIX века — начала XX: политических фигур, литераторов, поэтов, писателей, и современных тоже". "Но речь об исторических фигурах. Они все здесь были. Максим Рыльский, Грушевский, Винниченко... Много кто. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", — резюмировал Малюська.

Отметим, судьба Лукьяновского СИЗО уже много лет беспокоит как киевлян, так и государственные власти. В марте 2020 года замглавы Министерства юстиции Виталий Васылык, курирующий пенитенциарную сферу заявил, что следственный изолятор нужно перенести в пригород. В тоже время, он отказался от идеи создать в здании тюрьмы музей.