Mastercard будет строить свою платежную систему в Китае

Компания Mastercard получила разрешение Народного банка Китая (НБК) оборудовать в стране службу клиринга банковских карт. Об этом сообщают Ведомости.

Mastercard будет строить свою платежную систему в стране в сотрудничестве с NetsUnion Clearing Corporation (NUCC) — китайским оператором межбанковских переводов.

NUCC и Mastercard должны будут завершить подготовительные работы к концу года. Перед тем как приступить к следующим этапам, Mastercard обязана получить повторное разрешение от НБК. Если китайская сторона подтвердит все этапы, то Mastercard получит возможность обрабатывать платежи в юанях.

Отметим, что в 2015 году Китай разрешил международным платежным системам выходить на местный рынок, для этого компании должны открывать филиалы в Китае или основывать совместные предприятия с китайскими компаниями. Mastercard и Visa подали заявления на обработку платежей в юанях в 2017 году, однако китайская сторона затягивала их рассмотрение.

В январе 2020 года Китай договорился с США, что будет рассматривать заявления американских платежных операторов в течение 90 дней — это стало одним из пунктов общего торгового соглашения между странами.

Спустя несколько дней American Express получила финальное разрешение от НБК.

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