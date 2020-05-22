Медицинское корпоративное страхование в контексте пандемии

Madanes — крупнейший провайдер страхования в Израиле и уже несколько лет как на международном рынке. В 2019 году мы вышли и на рынок Украины. Сегодня специализируемся именно на медицинском страховании, в том числе и на корпоративном. Наша основная деятельность — создание программ лечения критических заболеваний и сопровождение клиента при страховом случае. Это позволяет нам видеть лечение глазами тех людей, которые пользуются программой, а не тех, кто за нее платит. Совершенствовать структуру программы помогают наши 5 оперативных центров по всему миру: они фиксируют до 85 тысяч страховых случаев в год (от насморка до пересадки органов).

Эмоции и страхование

Тема корпоративного страхования — это больше о мотивации, чем о медицине. Когда-то Стивен Кови вывел такое понятие как "эмоциональный банковский счет". Это сильная метафора отношений. Такой "счет" — своеобразный резерв, к которому человек может обратиться, когда наступают неблагоприятные обстоятельства.Человек всю жизнь участвует в формировании этого банковского счета: иногда пополняет, иногда расходует накопленное. Кови проводит параллели между финансовыми организациями и социальными институтами, такими как семья и работа. Cегодня когда внимание всего человечества направлено на медицину и заботу о здоровье, корпоративный ДМС становится еще более ценным "вкладом" в глазах сотрудников.

Пандемия коронавируса в последние месяцы подчеркнула самые большие проблемы национальной системы здравоохранения. Эксперты рынка говорили еще с начала 2000-х годов о нарастающем кризисе в системе здравоохранения в связи с несколькими факторами. Первый фактор — демографический. Население Земли стремительно увеличивается, причем в основном за счет людей пожилого возраста, потому что достижения науки и медицины в лечении хронических и критических заболеваний увеличивают среднюю продолжительность жизни и ее качество.

Второй фактор — это стоимость медицинских услуг. Сто лет назад была невозможна пересадка сердца, а пятьдесят лет назад никто не мог определить пол будущего ребенка, десять лет назад никто бы не поверил в существование лекарств, которые заставляют нашу иммунную систему самостоятельно бороться с онкологическими заболеваниями. Однако сегодня все это — реальность. Тем не менее, у прогресса медицины есть своя обратная сторона — это возрастающая ее стоимость, что мы и наблюдаем практически во всех странах, в которых работаем. Когда бюджетных средств начинает не хватать, финансовая нагрузка возлагается на самих пациентов, уже сегодня львиная доля стоимости медицинских услуг лежит на нас. Так же наблюдается разрыв между стоимостью медицинских услуг и их качеством, дисбаланс между качественной медициной и медициной доступной будет усугубляться.

Онкологические заболевание

Единственный существующий сегодня инструмент гарантирующий доступность качественной медицины — это страхование. В то время как спрос на общие программы страхования в мире упал на 30%, востребованность медицинских программ страхования возрастает. Наш сегодняшний опыт говорит о необходимости оптимизации программ, задействованных при лечении онкологических заболеваний. Лечение это дорогостоящее, но если страховка не покрывает его, то из инструмента мотивации такая страховка превращается в инструмент демотивации.

Статистика, которую мы ведем, говорит о 160 тысячах новых больных каждый год. 30% наших корпоративных клиентов в СНГ, столкнувшихся с онкозаболеваниями — это люди до 40 лет, и большая часть таких случаев — это рак молочной железы. Хорошая новость состоит в том, что современная медицина справляется с этими заболеваниями намного лучше, смертность существенно снижается. Даже в странах СНГ среди клиентов нашего корпоративного портфеля в трехлетней ремиссии после начала заболевания у нас сейчас находится 88% онкопациентов. Вопрос в доступности и стоимости лечения — оно очень дорогое. Поэтому мы советуем директорам и главам HR-отделов включать страховые пакеты для сотрудников опцию страхования от онкозаболеваний. Вот практические рекомендации о том, как ее составить.

Комплексный подход

1. Уровень медицинских услуг

40-летний опыт в лечении критических заболеваний говорит о том, что большую роль играет уровень медицины. Два человека с одинаковым диагнозом могут проходить лечение в разных местах и получить два разных результата. Пример: женщина, 36 лет, чувствует дискомфорт в груди, идет к врачу, первичные обследования говорят о раке молочной железы. Врачи обнадеживают тем, что перспективы выздоровления хорошие. Но дальше очень многое зависит от того, в какой больнице будет лечиться пациентка. В государственной клинике протокол лечения будет включать в себя хирургическую операцию и шесть курсов химиотерапии. Химиотерапия — это такая мини-атомная бомба, брошенная в организм, она убивает все. После такого лечения пациентка вернется к нормальной жизни, но это возьмет время и такого лечение существует много побочных эффектов. Однако, существуют другие протоколы лечения. Есть такой тест — маммопринт, он определяет шанс рецидива, то есть указывает, стоит ли применять все шесть курсов химиотерапии, а в 65 случаев из 100 химиотерапия не нужна. Тогда через несколько дней после операции человек может вернуться к обычной жизни и выйти на работу.

2. Финансовая поддержка

Лечение онкозаболеваний — очень дорогостоящее, и стоимость его будет возрастать. Чем меньше государство будет вкладывать в медицину, тем больше людей будут обращаться в коммерческие клиники. Ну, а увеличение спроса поднимет стоимость и так недешевого лечения еще больше.

3. Психологическая поддержка

Когда на человека обрушиваются разом и тяжелая болезнь, и паника по поводу денег на оплату лечения, ему очень тяжело справиться психологически. Все это нужно учитывать при составлении эффективной страховой медицинской программы. Следует также помнить, что на сопровождение страхового случая по онкозаболеванию, у нашего специалиста уходит 30 дней — это много. Если сопровождением кейса не занимается специалист страховой, потому что онкозаболевания не входят в корпоративную страховую программу, то эти 30 дней придется потратить самому работнику-пациенту или его HR–менеджеру.

Ориентир на украинскую медицину

Мы часто обращаем внимание наших клиентов на то, что в Украине существуют достаточно возможностей для эффективного и успешного лечения, вовсе необязательно ехать за границу. Есть такие онко-ДМС, которые покрывают стоимость лечения в Украине онкозаболевания на 3 миллиона гривен в год. То есть не будет ситуации, что деньги уже закончились, а лечение нужно продолжать. Если вы хотите, чтобы программа включала в себя возможность лечения за рубежом, то я советую не убирать пункт о лечении и в Украине: в 85 случаях из 100 хотя бы часть лечения все-равно проходит в Украине, даже если потом едут в зарубежные клиники.

То, что написано мелким шрифтом

➡️ Очень важно, чтобы программы включали в себя "безлимитные" оригинальные медикаменты, потому что именно лекарства — это 70% стоимости лечения онкозаболеваний. Если в полисе есть ограничения по медикаментам, то такой полис ничего не стоит.

➡️ Интересный факт: в Украине у нас внушительный сегмент детских программ. 36% наших клиентов в Украине — это дети. То есть сотрудники компаний выбирают страхование своих детей от онкологических заболеваний. Заболевания эти в детском возрасте успешно лечатся, если в программу включена возможность лечения за рубежом и пересадка костного мозга — именно это является ключевым в успехе терапии.

➡️ Обратите внимание на опцию безлимитного возобновления страховой суммы. Если этого пункта нет, то это означает, что вы не сможете в нужный момент возобновить годовую программу, потому что средняя продолжительность лечения онкозаболевания — 18 месяцев.

➡️ Пропаганда чек-апов и борьба с канцерофобией. В Украине и СНГ самая большая проблема в лечении онкологии — это канцерофобия. По статистике в Украине выявляется столько же случаев онкозаболеваний, что и в Европе, но пятилетняя выживаемость здесь существенно ниже — и дело не столько в доступности и качестве медицины, сколько в том, что люди обращаются поздно, на 3-4-й стадиях. Поэтому нужно пропагандировать регулярные чек-апы, не прятать голову в песок. Рак — не приговор. Очень важно, чтобы такой посыл исходил от работодателя.

Есть мнение, что хорошие страховые программы могут позволить себе только богатые компании. Однако мы видим, что именно те компании, которые вкладывают в социальные пакеты, становятся преуспевающими.

Стас Островский, директор по развитию бизнеса Маданес Украина, региональный маркетинг-директор Madanes Advanced Healthcare Services