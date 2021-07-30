Мэра Каменского обвиняют в выведении средств горбюджета через арендованные котельные — СМИ

Мэр Каменского Андрей Белоусов, против окружения которого заведены десятки уголовных дел, вновь оказался в центре коррупционного скандала. На этот раз его обвиняют в построении мошеннической схемы по выводу средств городского бюджета за отопление на счета компании, принадлежащей его близкому другу. Об этом пишет РБК-Украина.

В 2018 году коммунальное предприятие Каменского городского совета "Теплосети" передало компании "Трейд Инвест Холдинг" в аренду здание котельной, расположенной на территории городской больницы №7. Стоимость аренды составила всего 1 грн/м2.

Вскоре "Трейд Инвест Холдинг" уже начала получать бюджетные средства от "Каменской больницы №7" за тепловую энергию, произведенную в арендованной котельной.

Как выяснили местные журналисты, владелицей "Трейд Инвест Холдинг" является мама близкого друга Белоусова, Александра Иванова, 74-летняя Иванова Валентина Гавриловна.

По такой же схеме Белоусов, сообщает издание, и его друг взяли в аренду более 20 котельных по всему городу. Данная афера продолжается и сейчас, последний договор с Каменским городским советом "Трейд Инвест Холдинг" заключила 11 апреля 2021 года на 10 лет.

Кроме этого, пишет РБК-Украина, Белоусова обвиняют в использовании личных связей для давления на представителей местного бизнеса. В частности, 8 июля по инициативе Каменского горсовета на предприятии с корейскими инвестициями "Блок ЛТД", считающемся одним из лучших налогоплательщиков области, были проведены обыски сотрудниками прокуратуры и полиции. В результате под угрозой оказались поставки продукции иностранным покупателям.

Как выяснили журналисты, родной брат мэра Каменского Юрий Белоусов работает в Офисе генпрокурора и охотно пользуется телефонным правом из столицы.

"Состояние городской инфраструктуры, дорог, коммунальных объектов Каменского можно описать одним словом — разруха. Хотя годовой бюджет города составляет вполне солидные 2,3 млрд гривен. С 2015 года, когда Андрей Белоусов стал мэром города, ситуация не только не улучшилась, а даже стала хуже. С этим также связан и возросший с начала года интерес правоохранителей и центральных медиа к делам команды мэра", — говорится в публикации.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что мэр Каменского Белоусов торжественно открыл в городе светофор, установленный без проведения тендерных процедур и необходимой экспертизы.