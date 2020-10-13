Обилие выходных и аукцион ОВГЗ нагнетают интригу на валютном рынке

В первый банковский день этой недели, 12 октября, вопреки тенденции прошлой недели на укрепление, национальная валюта начала проседать. На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос с утренних 28,23/28,25 грн/доллар до 28,295/28,315 грн/доллар к концу сессии.

Такая тенденция, скорее всего, связана с тем, что украинский межбанк из-за выходного в США (отмечали День Колумба), работал по доллару на условиях ТОМ (сделки, которые должны быть реализованы в первый рабочий день после их заключения). Сглаживать курс не спешил также и Нацбанк — 12 октября регулятор на торги не выходил.

Тем временем, 13 октября, обещает стать для рынка валют насыщенным днем — во-первых, это первый рабочий день после выходных в США, во-вторых, канун праздничного дня самих украинцев — 14 октября мы будем отмечать День защитника Украины. Так что трейдерам нужно будет обеспечить закупку необходимого объема валюты с учетом выходных.

Уже традиционно влияние на рынок валют будет иметь также ход сегодняшнего аукциона по размещению ОВГЗ. 13 октября Минфин разместил гривневые ОВГЗ сроком обращения 195, 349, 657 и 1133 дня.

Отметим, во вторник, 13 октября, по сравнению с понедельником, 12 октября, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 4 копейки — с 28,2098 грн/доллар до 28,2481 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 13 октября:

✅ 1 доллар США — 28,2481 грн;

✅ 1 евро — 33,3398 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,0333 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,8115 грн.

На межбанковском валютном рынке 13 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению с понедельником, в покупке и в продаже не изменился. 12 октября торги закрылись на уровне 28,29/28,31 грн/доллар, во вторник открылись таким же курсом — 28,29/28,31 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подорожал на 8 копеек. 13 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,34/33,36 грн за евро. 12 октября закрылись на уровне 33,42 /33,44 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,20-28,45 грн/доллар, по евро — 33,16-33,57 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 28,28 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,33 грн/доллар. В понедельник доллар покупали по курсу 28,25 грн/доллар, продавали по курсу 28,30 грн/доллар. Таким образом, в покупке и в продаже доллар подорожал на 3 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,20/33,28 грн/евро. В понедельник утром евро покупали по такому же курсу — 33,20/33,28 грн/евро.