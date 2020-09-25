Миллиардные долги "Нафтогаза" пытаются переложить на потребителей — эксперт

Законопроекты, лоббируемые в интересах НАК "Нафтогаз Украины", приведут к тому, что 100-миллиардная задолженность "Нафтоказа" будет оплачена украинскими потребителями.

Об этом пишет на своей странице в Facebook энергетический эксперт Валентин Землянский.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Ряд народных депутатов активно лоббирует интересы "Нафтогаза", продвигая следующие законопроекты: изменения в Закон Украины "О рынке природного газа" (№3800); изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и в Налоговый кодекс Украины (№4119 и №4120). Но предложенные в этих законопроектах варианты решения проблемы долгов так или иначе приведут к тому, что потребитель будет платить больше. Даже вариант компенсации задолженности с использованием средств государственного бюджета, по сути, является способом переложить средства из кармана каждого украинца в карман "Нафтогаза", — констатирует эксперт.

Землянский указывает, на то, что так называемое "открытие" газового рынка, которое уже с 1 августа по словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева должно было освободить украинцев от "газового рабства", не смогло решить главной проблемы компании — 100-миллиардной задолженности, накопленной за период действия ПСО.

Что интересно, большая часть этого долга возникла не из-за неоплаты счетов украинцами, а из-за непрофессиональных действий госорганов и, в частности Кабинета Министров.

"В то же время "Нафтогаз" блокирует через депутатов рассмотрение законопроекта №3800-1, в котором предложен механизм списания накопленной между участниками механизма ПСО задолженности, что не затронет кармана рядовых украинцев", — замечает он.

Этот вариант решения проблемы естественно не устраивает "Нафтогаз", отмечает аналитик.

"Это рубикон между государственной (каждого украинца) и личной шерстью, как говаривал один известный киногерой", — иронизирует Землянский.

Напомним, ранее первый зампред комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что непрофессиональное действия менеджмента "Нафтогаза" привели к повышению цен на газ. По его оценке, цена газа для конечного потребителя уже в 2020 году достигнет 7,5 — 8 грн за кубометр.