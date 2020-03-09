Милованов объяснил, почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Женщины в Украине зарабатывают в среднем на 22-23% меньше, чем мужчины. Об этом на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Госстата, сообщил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В своем посте экс-министр назвал пять возможных причин того, почему украинские женщины имеют меньшую зарплату, чем мужчины.

В частности, по словам Милованова, за одну и ту же должность женщинам платят меньше, а в компаниях, где платят больше, владельцы или топ-менеджмент предпочитают мужчин. Однако бывший чиновник считает, что это можно теоретически доказать и обжаловать в судах.

"Культура и стереотипы в обществе предпочитают мужчин в продвижение в карьере. Таким образом, на высших должностях с большими зарплатами становится больше мужчин. Мне кажется, это потенциально возможно, как гипотеза", — написал он.

Кроме этого, экс-министр считает, что женщины больше времени уделяют домашним делам, и поэтому имеют меньше времени на развитие навыков и карьеры

Милованов добавил, что в Украине есть гендерные различия в должностях.

"Типично мужские должности имеют более высокую зарплату. Лично я не верю в "типично мужские" и "типично женские" должности. Но предполагаю, что общество может в такое верить, особенно когда это касается руководящих должностей", — отметил он.

Стоит отметить, что такая ситуация наблюдается не только в Украине. Так, Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что в 2018 году средний заработок за час мужчин в Германии составлял в среднем 21,60 евро, тогда как у женщин — 17,09 евро, что почти на 21% меньше.

Напомним, Всемирный банк опубликовал исследование о гендерном равенстве в мире. В список государств, достигших полного уравнения, попали только шесть стран.