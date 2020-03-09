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1 час назад

Милованов объяснил, почему женщины зарабатывают меньше мужчин

Экс-министр назвал пять возможных причин того, почему украинские женщины имеют меньшую зарплату, чем мужчины

Милованов объяснил, почему женщины зарабатывают меньше мужчин Милованов объяснил, почему женщины зарабатывают меньше мужчин
Тимофей Милованов. Фото: Facebook

Женщины в Украине зарабатывают в среднем на 22-23% меньше, чем мужчины. Об этом на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные Госстата, сообщил бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В своем посте экс-министр назвал пять возможных причин того, почему украинские женщины имеют меньшую зарплату, чем мужчины.

В частности, по словам Милованова, за одну и ту же должность женщинам платят меньше, а в компаниях, где платят больше, владельцы или топ-менеджмент предпочитают мужчин. Однако бывший чиновник считает, что это можно теоретически доказать и обжаловать в судах.

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"Культура и стереотипы в обществе предпочитают мужчин в продвижение в карьере. Таким образом, на высших должностях с большими зарплатами становится больше мужчин. Мне кажется, это потенциально возможно, как гипотеза", — написал он.

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Кроме этого, экс-министр считает, что женщины больше времени уделяют домашним делам, и поэтому имеют меньше времени на развитие навыков и карьеры

Милованов добавил, что в Украине есть гендерные различия в должностях.

"Типично мужские должности имеют более высокую зарплату. Лично я не верю в "типично мужские" и "типично женские" должности. Но предполагаю, что общество может в такое верить, особенно когда это касается руководящих должностей", — отметил он.

Стоит отметить, что такая ситуация наблюдается не только в Украине. Так, Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что в 2018 году средний заработок за час мужчин в Германии составлял в среднем 21,60 евро, тогда как у женщин — 17,09 евро, что почти на 21% меньше. 

Напомним, Всемирный банк опубликовал исследование о гендерном равенстве в мире. В список государств, достигших полного уравнения, попали только шесть стран.

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