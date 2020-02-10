Общество 3 часа назад

Минцифры обещает не строить цифровой концлагерь

В министерстве подчеркнули, что мобильное приложение "Дія" всего лишь позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться

Минцифры обещает не строить цифровой концлагерь Минцифры обещает не строить цифровой концлагерь
Фото: Дзеркало тижня

Электронные повестки для призывников через приложение "Дія" рассылаться не будут.

Об этом сообщили разработчики правительственного веб-портала электронных услуг.

"Электронной повестки нет и не будет внедрена в "Дію". У нас еще очень много справок и услуг, которые нужно оцифровать", — говорится в сообщении.

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В свою очередь, в Министерстве цифровой трансформации (Минцифры) подчеркнули, что мобильное приложение "Дія" всего лишь позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться.

"Мы не создаем цифровой концлагерь. Еще раз подчеркиваем — пользование приложением Дія — дело добровольное. Все, кто от кого-то скрывается или чего-то опасается, всегда могут оставаться в оффлайне. Даже без смартфона, а может, и вообще — без мобильной связи. И еще — хранить свои бумажные документы в ящике за тремя замками", — рассказали в Минцифры.

Напомним, 6 февраля Министерство цифровой трансформации Украины провело специальное пресс-мероприятие, посвященное официальному запуску мобильного приложения "ДіЯ" в рамках нашумевшей правительственной инициативы Государство в смартфоне.

Команда разработчиков планирует объединить в одном приложении "ДіЯ" все государственные онлайн-сервисы.

Позже приложение "Дія" выложили в Apple Store и Google Play.

В конце октября 2019 года Кабинет министров Украины одобрил запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.

Всего за полтора месяца было оцифровано 6 млн водительских удостоверений, выданных с 2013 года, и еще 5 млн свидетельств о регистрации транспортного средства.

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