Минэкоэнерго может возглавить Герус — СМИ

Одним из вероятных кандидатов на должность министра энергетики и экологии является депутат от Слуги народа, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

Об этом со ссылкой на Telegram-канал "Политика Страны", сообщает "Страна".

В издании отмечают, что Герус считается близким к Коломойскому. В свое время он лоббировал импорт электроэнергии из России в интересах предприятий олигарха.

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В тоже время, на Банковой это не считают для Геруса повышением.

"В кресле министра у него влияния будет меньше, чем в комитете. Просто в МВФ его давно просили убрать как человека Коломойского. Но просто убрать нельзя, иначе олигарх обидится, поэтому переместили на министра", — говорят в Кабмине.

Ранее многие политики и эксперты обвиняли Геруса в лоббировании интересов украинского олигарха Игоря Коломойского и российской Федерации при принятии важных для Украины решений в сфере энергетики.

Так, 6 ноября 2019 года Олег Ляшко и народный депутат, глава комитета по ТЭК Андрей Герус подрались в аэропорту "Борисполь". Радикал обвинил "слугу народа" в том, что тот открыл импорт электроэнергии из страны-агрессора России, чем предал народ Украины.

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Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2233), которым, в частности, ограничивается поставки электроэнергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке, но остается такая возможность при поставке на рынок "на сутки вперед".

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.