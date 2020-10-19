Минфин выполняет бюджет со швейцарской точностью — Ukrainian Economic Outlook

С начала 2020 года Украина проводила крайне консервативную фискальную политику, учитывая расчёт первичного дефицита госбюджета с накопительным итогом. Динамика выполнения доходной части бюджета указывает на выравнивание до 99% плана в сентябре и выход на 2%+ по итогам года. Об этом пишет экономист Григорий Кукуруза в статье, опубликованной изданием Thepage.

По данным автора статьи, на протяжении всего года, кроме декабря, в Украине ожидается сохранение первичного профицита бюджета. А к концу года, даже с учетом всплеска госрасходов в декабре, чистое фискальное стимулирование составит всего 1,3% ВВП.

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"Сдерживание ставок на внутреннем рынке ОВГЗ, резкий отказ от валютных бумаг и сроки/условия размещения еврооблигаций на $2 млрд в июле свидетельствуют о полной способности Министерства финансов выполнить запросы распорядителей бюджетных средств от здравоохранения до образования и социальной политики. Поэтому здесь важно рассмотреть выполнение расходной части бюджета, а также целесообразность и потенциальные "перекидки" как к концу года, так и в 2021 году", — утверждает Григорий Кукуруза.

Как сообщается в статье, если сравнить с Польшей, которую традиционно считают примером успешных реформ и макроустойчивости, то для доходов бюджета Украины характерны только нормальные сезонные отклонения. Объясняемые, в частности, неравномерным распределением инфляции, динамикой курса и экономическими циклами.

"По состоянию за январь — август расходная часть была недовыполнена на 14,1%, что позволило сэкономить 92 млрд грн. А к декабрю недовыполнение расходной части госбюджета может составлять от 120 до 140 млрд грн. То есть эти деньги не были потрачены согласно предполагаемым изначально программам. Что означает прежде всего завышение планки необходимого финансирования большинством госведомств", — сообщил экономист.

Если предположить максимальный всплеск госрасходов в 4 квартале на уровне 2017 года, то дефицит госбюджета 2020 года удастся удержать в коридоре 160 — 180 млрд грн (эквивалент 4-4,3% ВВП против плановых 7,5%).

Григорий Кукуруза утверждает, что кризис 2020 года застал многих распорядителей бюджетных средств врасплох, из-за чего они не сумели освоить около 140-160 млрд грн, утвержденных планом расходов, но они "чуют возможность отыграться" в 2021 году.

Напомним, что при утверждении проекта госбюджета-2021 двое министров просто отказались его поддержать, поскольку им не утвердили дополнительные 2%+ ВВП финансирования.