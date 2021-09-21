Политика и экономика 20 минут назад

Министерство обороны планирует тайно потратить 95 млрд грн, — НАКО

Закупки вооружения и военной техники в Украине остаются полностью засекреченными, а это делает невозможным антикоррупционный контроль за ними

Фото: пресс-служба Министерства обороны Фото: пресс-служба Министерства обороны
Фото: пресс-служба Министерства обороны

Министерство обороны Украины планирует потратить на модернизацию вооружения и военной техники до 2024 года 95 млрд грн.

Об этом заявили в Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) со ссылкой на ответ на бюджетный запрос в Министерство обороны Украины по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" на 2020-21 годы.

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Больше всего средств чиновники планируют потратить на закупку и модернизацию военной техники ВСУ (58 млрд грн), ремонт техники (25,8 млрд грн) и развитие системы связи (3,2 млрд грн). На производство боеприпасов Министерству обороны Украины ежегодно нужно 300 млн грн.

В НАКО обратили внимание, что закупки вооружения и военной техники в Украине остаются полностью засекреченными, что делает невозможным антикоррупционный контроль за ними. В 2022 году ожидаемая средняя стоимость одного авто вырастет до 11,5 млн грн. Тогда как в 2021 году авто обойдется в 2,1 млн грн. Но о каких именно автомобилях идет речь — легковых или грузовых, медицинских или джипах, — сказать точно нельзя из-за грифа "Секретно".

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Аналогичная ситуация сложилась и с бюджетным запросом по закупке летающих беспилотных аппаратов. В 2021 году средняя стоимость за единицу БПЛА составит 2,6 млн грн. В 2022 году — 809,7 млн грн. Из-за чрезмерной засекреченности невозможно проанализировать, насколько обоснованной является такая разница в цене.

Для сравнения, в 2020 году на модернизацию вооружения и военной техники Минобороны потратило 25,6 млрд грн. За период январь-июль этого года под аналогичные закупки освоено 14 млрд грн.

Напомним, в Министерстве обороны Украины заявили, что решение относительно денег на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины может быть принято в ближайшее время.

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