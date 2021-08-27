Политика 1 час назад

Министр Чернышов пытается уйти с поста до начала отопительного сезона — СМИ

Одним из форматов, которые рассматривают на Банковой для частичного погашения недовольства избирателей, является поиск "козла отпущения", которым может стать министр регионального развития Чернышов

Министр Чернышов пытается уйти с поста до начала отопительного сезона — СМИ Министр Чернышов пытается уйти с поста до начала отопительного сезона — СМИ

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов ищет варианты, как покинуть свое кресло в течение ближайшего месяца, чтобы не участвовать в подготовке к отопительному сезону и в процессе повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом пишут "Українські Новини". По информации источников издания, министр хочет либо получить должность премьера или вице-премьера по вопросам инфраструктуры, либо покинуть Кабмин и уйти в коммерческий сектор.

Издание напоминает, что еще минувшей зимой Владимир Зеленский поручил провести аудит стоимости коммунальных услуг, чтобы выявить и исключить коррупционную составляющую. За это время в Минрегионе поручение президента так и не выполнили. Также почти не изменилась ситуация с катастрофическими объемами задолженности населения за комуслуги. По данным Госстата, на конец первого полугодия 2021 года граждане были должны поставщикам 66,3 млрд грн, из которых 24 млрд грн — долги за газ, а еще 21,5 млрд грн — за тепло и горячую воду. Профильная ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" прогнозирует рост тарифов на тепло в отопительном сезоне на 15-70% в зависимости от региона.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

По данным издания, одним из форматов, которые рассматривают на Банковой для частичного погашения недовольства избирателей, является поиск "козла отпущения", которым может стать министр регионального развития Чернышов. Министр в свою очередь, по всей видимости, решил действовать "на опережение".

"Одной из тактик стало распространение в СМИ информации о возможных премьерских амбициях, публикация различных "экспертных" и "стратегических" колонок и интервью. При этом он показательно избегал темы тарифной политики и качества коммунальных услуг. Например, в своей колонке ко Дню Независимости он вспоминает о децентрализации (которой многие регионы, к слову, остаются недовольны), индустриальных парках (к которым есть множество претензий у экспертов), реформе градостроительства (в торможении которой его неоднократно обвиняли). О том, как Минрегион собирается повышать прозрачность тарифообразования на местах, ни слова", — говорится в статье.

"Чернышов, очевидно, не собирается "марать руки" о реальную, а не кабинетную подготовку к отопительному сезону, от которой эксперты не ожидают ничего хорошего. Когда регионы будут оставаться без тепла и света, а вешать всех собак будут на министра, вряд ли кому-то такое понравится", — отмечают авторы материала.

Однако, как пишет издание, переформатирования правительства в сентябре может вообще не произойти, и все министры останутся при своих ведомствах и со своим набором обязанностей. Увольнять отдельного министра может только Верховная Рада, но вряд ли кто-то будет спорить, что фракция большинства поддержит отставку только по указке с Банковой.

"Более того, свой интерес оставить министра на должности имеет строительное лобби, которое продвигало Чернышова на этот пост еще до его назначения в Киевскую облгосадминистрацию. Конечно же, выстроенные сегодня под министра схемы в недореформированных органах строительного контроля не рухнут в одночасье, отмечают участники рынка. Но все же иметь определенную систему сдержек и противовесов даже в теневом секторе распределения коррупционной ренты от строительной мафии удобно всем противоборствующем в этой "отрасли" сторонам", — добавляют авторы.

Таким образом, единственным способом избежать публичной ответственности за провал отопительного сезона, тарифный кризис и его политические последствия для Чернышова является либо затяжной больничный, либо показательное игнорирование своих обязанностей, считает издание.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинцы в 2022 году будут дважды отдыхать по четыре дня — решение Кабмина
Украинцы в 2022 году будут дважды отдыхать по четыре дня — решение Кабмина
Суд арестовал квартиру нардепа от "Голоса" из-за "обиды" полицейского чиновника
Суд арестовал квартиру нардепа от "Голоса" из-за "обиды" полицейского чиновника
МИД раздраженно прокомментировал информацию об эвакуации Россией украинцев из Афганистана
МИД раздраженно прокомментировал информацию об эвакуации Россией украинцев из Афганистана
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. МХП прекратил выпускать курятину под брендом "Наша Ряба"

  3. В воинской части на юге Казахстана произошел мощнейший взрыв (ВИДЕО)

  4. "Оператор ГТС" купил российские трубы в два раза дороже украинских

  5. В АО "ГПЗКУ" сообщили о получении прибыли во втором квартале — она составила 57 млн ​​грн

Ивент
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00
Загрузка...