Минюст вопреки мораторию взимает с УЗ долги Донецкой железной дороги — политолог

Украинские налогоплательщики должны погасить 70 млн грн долгов ГП "Донецкая железная дорога", сформированных на временно неподконтрольной территории. Такую сумму пытаются взыскать с "Укрзализныци" структуры Министерства юстиции. Об этом сообщил в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий, ссылаясь на информацию от собственных источников.

Он пояснил, что в феврале этого года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск "Донбассэнерго", решив взыскать с "Укрзализныци" 70,3 млн грн. В сентябре поступило платежное требование от "Укргазбанка" — списать эти деньги со счетов УЗ. Дополнительно компания должна оплатить также 10% исполнительного сбора.

"Это долг ГП "Донецкая железная дорога" за заключенные в 2015 году договоры на поставку электроэнергии. Проблема в том, что "Донецкая железная дорога" осуществляла хозяйственную деятельность на временно неконтролируемой территории Украины и получала электроэнергию, произведенную на этой территории, в том числе Старобешевской ТЭС. А денег за это "Донецкая железная дорога" не платила (удивительно, правда?)", — отметил Голобуцкий.

Поводом для взыскания средств стало решение Большой Палаты Верховного Суда от июня 2020 года, которое признало УЗ правопреемником всех прав и обязанностей предприятий железнодорожного транспорта, на базе которых она создана.

"И здесь получается удивительная коллизия. Ибо знаете, что решение ВСУ означает по факту? Что "Укрзализныця" обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога". А там, на минуточку, сумма такая ничего себе — всего более 6,5 млрд грн. Среди них (сюрприз!) — 3,5 млрд грн Сбербанку и 1,2 млрд ВТБ Банку", — рассказал эксперт.

По словам Голобуцкого, УЗ настаивает на незаконности такого решения. Закон "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования" устанавливает мораторий на обращение по взысканию активов УЗ по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых расположено на территории АТО, на которой органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Такой же мораторий предусмотрен в еще одном законе — "Об исполнительном производстве".

Несмотря на это Минюст продолжает взыскание средств со счетов УЗ.

"Так на чьей стороне Минюст? Искренне хочется верить, что его (без)деятельность в этом деле является ошибкой, упущением, досадной случайностью... и Минюсту еще не поздно все исправить, заняв законную и, главное, государственную позицию", — констатировал Голобуцкий.