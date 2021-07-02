"Мінюст затримує зарплати адвокатам з системи БПД", — голова НААУ Лідія Ізовітова

Національна асоціація адвокатів України надіслала листа до Рахункової палати щодо перевірки використання коштів в системі безоплатної правової допомоги і несвоєчасної компенсації адвокатам коштів за роботу в системі БПД.

Про це, як повідомляють Українські Новини, під час засідання Ради адвокатів України сказала голова Національної асоціації адвокатів України і РАУ Лідія Ізовітова.

"Національна асоціація звернулася до Рахункової палати для перевірки використання бюджету в системі БПД. Для членів комітету Верховної Ради з правової політики виявилося дивним, що Міністерство юстиції має достатньо бюджетних коштів для безоплатної правової допомоги, але вчасно не компенсує допомогу адвокатів, які працюють для вразливих верств населення", — наголосила пані Ізовітова.

Вона наголосила, що про відповідні порушення було повідомлено в рамках обговорення законопроекту №5107, який передбачає запровадження механізму peer review в системі БПД. Ця ініціатива була запропонована Міністерством юстиції і вже викликала численні заперечення з боку адвокатів і народних депутатів.

"Пересторогу стосовно запровадження норми щодо перевірки адвокатів з системи безоплатної правової допомоги, створеними спеціально комісіями адвокатів-експертів, поділяють навіть члени профільного комітету Верховної Ради", — наголосила Лідія Ізовітова.

За її словами, народні депутати пропонували вилучити цю норму та провести спільне обговорення законопроекту за участі НААУ, Мінюсту і комітету Верховної Ради з питань правової політики.

"На засіданні парламентського комітету чітко наголошувалося, що законопроект взагалі не проходив консультацій з адвокатурою і це порушує міжнародні стандарти, адже обговорення має бути з адвокатурою обов’язково. Деякі депутати взагалі пропонували рекомендувати не включати законопроект до порядку денного", — підкреслила голова РАУ.

При цьому альтернативний законопроект №5107-1 після звернення НААУ вже був відкликаний авторами з числа народних депутатів.