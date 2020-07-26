Происшествия 40 минут назад

Минобороны США обнародует собранные данные об НЛО

Такие объекты появляются над американскими военными базами

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) при Министерстве обороны США раскроет часть собранных данных.

Такие объекты появляются над американскими военными базами, сообщает со ссылкой на доклад Комитета по разведке сената США газета The New York Times.

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Указано, что сначала группе нужно "стандартизировать данные и отчеты" о наблюдениях за НЛО и сообщить общественности о некоторых своих выводах в течение 6 месяцев после разрешения разведки.

При этом глава сенатского комитета Марко Рубио заявил, что обеспокоен летающими объектами, появляющимися над военными базами США и местами военных учений, но объяснил свое беспокойство политическими причинами.

"Честно говоря, если это появилось откуда-то за пределами этой планеты, это было бы лучше, чем если это какой-то технологический скачок Китая или России или какого-то другого противника", — признался сенатор.

По словам сотрудника программы Эрика Дэвиса, в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Это заставило его прийти к выводу об их внеземном происхождении.

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Дэвис также рассказал, что проводил закрытый брифинг для Пентагона по вопросу поиска "транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле".

Напомним, в 2013 году на такой же шаг пошли британские военные, обнародовав архивы по изучению НЛО.

Как сообщалось, в ночь с 20 на 21 марта 2020 года в США провели успешные испытания невооруженной гиперзвуковой ракеты.

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