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В мире 1 час назад

"Мирное воссоединение": Китай решил помириться с Тайванем

Си Цзиньпин заявил, что мирное "воссоединение" якобы отвечает интересам народа Тайваня

Тайбей, Тайвань. Фото: Depositphotos Тайбей, Тайвань. Фото: Depositphotos
Тайбей, Тайвань. Фото: Depositphotos

Сегодня, 9 октября, глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в субботу пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем.

Как сообщает Deutsche Welle, в ходе выступления в Пекине по случаю 110-летия начала Синьхайской революции Си Цзиньпин заявил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом и защитой своего суверенитета и единства.

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По информации издания, перед этим официальный Пекин не исключал возможности применения силовых методов для взятия под свой контроль Тайваня, а тапер заговорил о "мирном воссоединении".

"Сепаратизм за независимость Тайваня — самое большое препятствие на пути к объединению родины и серьезная скрытая опасность для национального возрождения", — заявил Си Цзиньпин.

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Глава КНР подчеркнул, что мирное "воссоединение" якобы отвечает интересам народа Тайваня.

Си Цзиньпин отметил, что видит будущее сосуществование с островом аналогично текущему статусу Гонконга — "одна страна — две системы". По ней Китай берет на себя исключительно формирование внешней политики и вопросы обороны, а все остальные вопросы остаются сферой самоуправления жителей провинции.

В ответ на заявление Си Цзиньпина власти Тайваня отметили, что будущее острова зависит только от народа Тайваня, который "решительно отвергает" возможность воплощения модели "одна страна — две системы". В отдельном заявлении власти острова призвали КНР отказаться от "провокационных шагов вторжения, преследований и разрушений".

Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что сделает все возможное, чтобы отстоять свободу на фоне усиления напряженности с Пекином после многочисленных вторжений китайских военных самолетов в зону противовоздушной обороны острова.

Она добавила, что Тайбэй не стремится к военному противостоянию с КНР, а надеется на "мирное, стабильное, предсказуемое и взаимовыгодное сосуществование с соседями".

Напомним, остров Тайвань отделился от материкового Китая в 1949 году. С тех пор он позиционирует себя как независимое государство, однако КНР считает Тайвань своей "обособленной провинцией", независимость острова пока признают 15 стран мира.

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