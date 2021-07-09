МПС LEO намерена занять долю 10% на рынке платежей в Украине к 2022 — Алена Дегрик Шевцова

Международная платежная система LEO, платежной организацией которой является финансовая компания Леогейминг Пей (Leogaming Pay), планирует увеличить свою долю на украинском рынке онлайн-платежей с нынешних 8,5% до более чем 10% до конца текущего года. О такой цели в интервью проекту Женский клуб "Бизнес по ее правилам" Европейской бизнес ассоциации (EBA) рассказала глава МПС LEO и Leogaming Pay Алена Дегрик Шевцова.

Она напомнила, что Национальный банк Украины внес международную платежную систему LEO в категорию важных платежных систем и системообразующих для страны по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2020 году и в соответствии с установленными критериями их важности. На сегодняшний день МПС LEO входит в топ-5 крупнейших игроков этого рынка, уступая только таким крупнейшим компаниям, как "Новая почта" и "Укрпошта".

Кроме запуска новых сервисов и постоянного развития компания также реализует совместную программу с Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по стажировке и последующему найму на работу студентов и выпускников этого учебного заведения.

"Мы сотрудничаем с различными компаниями и платежными системами по всему миру, посему владение иностранными языками, основы коммуникации и переговоров — первостепенные требования к сотрудникам компании. Я на собственном опыте знаю максимально высокий уровень подготовки выпускников магистров ИМО и стандарты образования. Для меня честь вернуться в родную alma mater уже в статусе мецената", – рассказала CEO компании LeoGaming Алена Шевцова.

По словам Алены Дегрик Шевцовой, за последние два года тенденция в сторону оплаты платежными картами за различные сервисы и услуги (онлайн-игры, коммунальные платежи и т.д.) существенно усилилась.

"Visa и Mastercard очень много сделали для популяризации Cashless (безналичных) платежей в Украине, внедряя программы бесконтактных платежей в последнее время. Также будет влиять на рынок и на отношение продавцов к оплате карточками снижение ставки интерчейндж. Если ранее эта ставка составляла около 2%, то после подписания меморандума представителями Нацбанка, Visa и Mastercard ставка комиссии интерчейндж постепенно через три года снизится до менее 1% и станет такой, как в странах Европы", — отмечает Алена Дегрик Шевцова, добавляя, что по результатам первого полугодия 2021 года игроки на рынке платежных систем уделяют первоочередное внимание цифровому мастерству и соответствуют ожиданиям клиентов.

Также, по ее словам, компания продолжит поддерживать благотворительные проекты в различных областях, в том числе совместные проекты с Национальным институтом хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

Международная платежная система LEO насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений: ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Свифт Гарант" (бренд City24), ФК "Стармани", ФК "Бизнес Ритейл Груп и другие лидеры отрасли.