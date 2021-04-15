На Апостроф TV стартует резонансная премьера: "Аномалия 50.44…" с Валерием Сараулой

18 апреля в 21:00 на Апостроф TV стартует авторская программа Валерия Сараулы "Аномалия 50.44…".

Это сатирический проект политико-паранормальных исследований и предположений, трактовка политических событий на основе мистических моментов, построенных на исследовании загадочного, непонятного.

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"50.44 — это геокоординаты расположения правительственного квартала. У нас много классных идей, смешных паранормальных заготовочек для столпов украинского политического и управленческого истеблишмента. Если вы хотите получить кусочек свободной журналистики, незаангажированный сатирический взгляд на известных, а иногда и неизвестных деятелей украинской политики, включайте нашу программу на телеканале "АпострофTV", — рассказал автор проекта Валерий Сараула.

А для скептиков, которые не верят в то, что не могут пощупать своими руками, в программе специально предусмотрена изрядная доля здорового юмора, отметил автор программы.

Генеральный продюсер Апостроф TV Ирина Король в свою очередь подчеркнула: "Аномалия 50.44…" — это уникальный развлекательный проект на злобу дня. Это некое мистико-сатирическое препарирования украинской, и не только украинской политики. Под прицелом — скандальные и потешные персоны и события. Ведущий Валерий Сараула будет объяснять эти события с мистической точки зрения и исследовать на предмет паранормальности".

Информационно-развлекательное шоу будет выходить еженедельно по воскресеньям в 21:00.

Справка: Валерий Сараула — опытный ведущий и известная личность в телевизионном мире. В обойме Валерия немало рейтинговых проектов, среди которых: "Кунсткамера" (Новый канал), "Параллельный мир" (СТБ), "Утренние круассаны" (ТВi), "Затерянный мир" (2+2).