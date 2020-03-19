На какие гранты подаваться в марте

Гранты становятся более популярными среди общественных организаций, музеев, предпринимателей и многих других проектов. У этого несколько простых объяснений: грант 一 безвозвратная финансовая инвестиция, то есть полученные деньги не нужно возвращать, к тому же грант 一 это повод рассказать о проекте, привлечь внимание общественности и СМИ, потому что общественность и средства массовой информации отслеживают деятельность грантополучателей и показывают результаты работы 一 будь-то проведенное исследование, будь-то решение сложной задачи города или всемирного общества, будь-то культурный и другой проект. Поэтому редакция Delo.ua собрала несколько актуальных и полезных грантов для разного рода проектов.

Национальный конкурс проектов на основе открытых данных Open Data Challenge

К участию в конкурсе приглашаются общественные деятели, разработчики предприниматели и другие. Главное условие конкурса 一идея, прототип или готовое решение для разрешения проблем в таких сферах как строительство, агро, инфраструктура, юриспруденция, защита окружающей среды.

Дедлайн: 25 марта 2020 года

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Сумма гранта: общий призовой фонд 3,5 млн грн

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Nesehnuti

Это грантовая программа для общественных организаций из Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей. В условиях программы указывается, что заявки принимаются от общественных организаций, которые занимаются защитой окружающей среды, поднимают проблему равноправия женщин и мужчин, защищают права человека и поддерживают независимую журналистику. В условиях конкурса указано, что не принимаются заявки на проекты из социальной работы, однократные мероприятия, разные просветительские и общеобразовательные кампании, лекции или издательство информационных материалов, целью которых не являются системные изменения.

Дедлайн: 31 марта 2020 года

Сумма гранта: до 40 тысяч грн

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Художественный перевод

Эта программа поддерживает инициативы перевода и популяризирует произведения художественной литературы через рынки ЕС. Программа предоставляет средства издателям для 3, максимум 10 произведений художественной литературы. В условиях гранта указывается, что программа финансирует 50% стоимости проекта, сумма финансирования до €100 тысяч на проект.

Дедлайн: не указывается

Сумма гранта: до €100 тыс на проект

Больше о программе

Конкурс грантов для поддержки инициатив по гендерному равенству и социальной инклюзии

Проект USAID "Демократическое управление в Восточной Украине", который внедряется компанией Chemonics International, объявляет конкурс по таким направлениям 一 широкое признание общей гражданской культуры, основанной на общих ценностях и согласии, люди с инвалидностью и другие.

Дедлайн: 2 апреля 2020 года

Сумма гранта: до 1,4 млн грн

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Катерина Спорыш, специально для Delo.ua