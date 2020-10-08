Экономика 10 минут назад

На "Нафтогаз" давят, чтобы не платить долги — эксперт

Заинтересованные лица хотят снова сделать компанию "личной кормушкой"

Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины" Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"
Фото: пресс-служба "Нафтогаза Украины"

Нынешние информкампании против "Нафтогаза Украина" — способ давления на компанию, чтобы не платить долги. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге для "Цензор.нет".

Эксперт отметил, что ряд предприятий имеют значительные долги перед "Нафтогазом". Общая сумма задолженности превышает 100 млрд грн. И, по его мнению, далеко не все должники готовы рассчитаться.

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"Кому-то придется отдавать долги. Но очень не хочется. Конечно, этот кто-то платить не хочет. И вступает в ситуативный союз с теми, кто хочет уничтожить корпоративное управление, которое не дает вернуть "Нафтогазу" статус личной кормушки", — считает Сазонов.

По словам эксперта, именно должники организовали информационную кампанию против "Нафтогаза" с тезисами про неэффективность управления компанией.

"Отсюда и растут ножки информационных кампаний про страшные убытки в результате неэффективного менеджмента. Отсюда попытки выдать естественные сезонные колебания цен на газ за "страшное повышение тарифов", — объяснил Сазонов.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что ревизоры Госаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

Однако Госаудитслужба позже официально опровергла эту информацию, назвав ее недостоверной.

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