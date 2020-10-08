На "Нафтогаз" давят, чтобы не платить долги — эксперт

Нынешние информкампании против "Нафтогаза Украина" — способ давления на компанию, чтобы не платить долги. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге для "Цензор.нет".

Эксперт отметил, что ряд предприятий имеют значительные долги перед "Нафтогазом". Общая сумма задолженности превышает 100 млрд грн. И, по его мнению, далеко не все должники готовы рассчитаться.

"Кому-то придется отдавать долги. Но очень не хочется. Конечно, этот кто-то платить не хочет. И вступает в ситуативный союз с теми, кто хочет уничтожить корпоративное управление, которое не дает вернуть "Нафтогазу" статус личной кормушки", — считает Сазонов.

По словам эксперта, именно должники организовали информационную кампанию против "Нафтогаза" с тезисами про неэффективность управления компанией.

"Отсюда и растут ножки информационных кампаний про страшные убытки в результате неэффективного менеджмента. Отсюда попытки выдать естественные сезонные колебания цен на газ за "страшное повышение тарифов", — объяснил Сазонов.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что ревизоры Госаудитслужбы по результатам проведенного аудита якобы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.

Однако Госаудитслужба позже официально опровергла эту информацию, назвав ее недостоверной.