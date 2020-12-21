Общество 20 минут назад

На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать 10 дней

Украинцы будут иметь три длинных уик-энда на Новый год и Рождество

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Украине на рождественские и новогодние праздники будет три длинных уик-энда, общей продолжительностью десять дней.

Так, 25 декабря в Украине будут праздновать Рождество по григорианскому календарю. Этот день является государственным выходным, поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд — с 25 по 27 декабря.

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Три выходных подряд будет также и на Новый год. В этом году 1 января приходится на пятницу, таким образом, выходные дни продлятся с 1 по 3 января.

На Рождество по Юлианскому календарю будет уже четыре выходных. Государственный праздник приходится на четверг, поэтому правительство перенесло рабочий день с пятницы 8 января на субботу 16 января.

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В связи с этим, на рождественские праздники выходными будут 7, 8, 9 и 10 января.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, рабочий день с пятницы 8 января будет перенесен на субботу 16 января.

Напомним, в конце августа Кабинет Министров Украины обнародовал список официальных праздников в 2021 году.

Согласно расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в следующем году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115

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