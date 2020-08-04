На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки Hlibny Dar

Впервые в Украине эксперты Национального Реестра Рекордов Украины зафиксировали самую большую фигуру на пшеничном поле. Нею стали контуры бутылки Hlibny Dar длиной 202 метра и шириной 57 метров. Об этом рассказали представители компании.

Там отметили, что одним из ключевых направлений реализации украинского зерна является производство натуральной зерновой водки. Чтобы поддержать имидж украинской зерновой водки, комбайнеры вместе с представителями национальной водочной компании решили создать объект в форме огромной бутылки Hlibny Dar — самой популярной украинской водки. Именно этот бренд входит в топ-5 лучших в мире и изготавливается из лучшего в мире зерна.

Комбайнеры установили новый Национальный рекорд

Пять комбайнов одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины. В компании добавляют, что комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию лучшей зерновой водки.

По итогам работы эксперты представительства Книги Рекордов Гиннеса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам и представителям украинского водочного бренда Hlibny Dar.

Фигуру видно из космоса: ее длина составляет 202 метра, а ширина — 57 метров