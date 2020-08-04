Общество 20 минут назад

На пшеничном поле под Киевом появилась гигантская фигура бутылки Hlibny Dar

Создание фигуры посвятили окончанию сезона сбора урожая и созданию лучшей зерновой водки

Фото: Hlibny Dar Фото: Hlibny Dar
Фото: Hlibny Dar

Впервые в Украине эксперты Национального Реестра Рекордов Украины зафиксировали самую большую фигуру на пшеничном поле. Нею стали контуры бутылки Hlibny Dar длиной 202 метра и шириной 57 метров. Об этом рассказали представители компании.

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Там отметили, что одним из ключевых направлений реализации украинского зерна является производство натуральной зерновой водки. Чтобы поддержать имидж украинской зерновой водки, комбайнеры вместе с представителями национальной водочной компании решили создать объект в форме огромной бутылки Hlibny Dar — самой популярной украинской водки. Именно этот бренд входит в топ-5 лучших в мире и изготавливается из лучшего в мире зерна.

Комбайнеры установили новый Национальный рекорд

Пять комбайнов одновременно путем покоса создали огромную фигуру и установили новый национальный рекорд Украины. В компании добавляют, что комбайнеры посвятили арт-акцию окончанию сезона сбора урожая и созданию лучшей зерновой водки.

По итогам работы эксперты представительства Книги Рекордов Гиннеса в Украине зафиксировали огромный арт-объект и вручили сертификат комбайнерам и представителям украинского водочного бренда Hlibny Dar.

Фигуру видно из космоса: ее длина составляет 202 метра, а ширина — 57 метров

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