Экономика 1 час назад

На восстановление европейской экономики выделят полтриллиона евро

По словам главы Евросовета, эта сумма является "страховочной сеткой" для поддержки работников, малых и средних предприятий и бизнеса

На восстановление европейской экономики выделят полтриллиона евро На восстановление европейской экономики выделят полтриллиона евро
Фото: b24

Вчера, 9 апреля, Еврогруппа на видеосовещании согласовала меры восстановления экономики после пандемии COVID-19 на сумму в полтриллиона евро.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

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"Еврогруппа согласовала солидный пакет инструментов для реагирования на кризис COVID-19 в духе солидарности. Это европейская "страховочная сетка" в полтриллиона евро для поддержки работников, малых и средних предприятий и бизнеса", — написал он.

Мишель добавил, что теперь "готовится почва для мощного восстановления, чтобы перезапустить экономику".

Еврогруппа уже собиралась 7 апреля и после 16-часовых дебатов не смогла прийти к согласию по социально-экономическим мерам ЕС в ответ на кризис коронавируса. Совещание, объединившее не только министров финансов зоны евро, а все 27 стран ЕС, было посвящено антикризисным мерам в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления накануне весеннего собрания МВФ и Всемирного банка заявила, что финансовый кризис, который произошел из-за пандемии коронавируса, стал крупнейшим со времен Великой депрессии 1929-1930-х годов.

 

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