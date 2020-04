На восстановление европейской экономики выделят полтриллиона евро

Вчера, 9 апреля, Еврогруппа на видеосовещании согласовала меры восстановления экономики после пандемии COVID-19 на сумму в полтриллиона евро.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

"Еврогруппа согласовала солидный пакет инструментов для реагирования на кризис COVID-19 в духе солидарности. Это европейская "страховочная сетка" в полтриллиона евро для поддержки работников, малых и средних предприятий и бизнеса", — написал он.

Мишель добавил, что теперь "готовится почва для мощного восстановления, чтобы перезапустить экономику".

#Eurogroup agreed on a solid package of instruments to respond to #COVID19 crisis in a spirit of solidarity.



European safety net of half a trillion € to support workers, SME"s and businesses.



Now preparing the ground for a strong recovery in order to relaunch our economies.