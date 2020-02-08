На заводе Коломойского в Запорожье погиб рабочий

На Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ) погиб электромонтер 1988 года рождения из-за падения металлической оконной конструкции на его голову.

Смертельное ЧП произошло 5 февраля 2020 года в 11:50, сообщает Госслужба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на главное управление в Запорожской области.

"Во время передвижения у здания плавильного цеха №4 пострадавший получил травму головы в результате падения металлической оконной конструкции", — говорится в сводке Гоструда.

Там также сообщается о ЧП со смертельным исходом в Одесской области, которое произошло 1 февраля в 16:30 с водителем 1967 года рождения ЧП "Автогрейн-груп".

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"Во время стоянки автомобиля, груженного зерном, произошел пожар в салоне, в результате чего пострадавший погиб", — доложили в ведомстве.

Указано, что еще одно ЧП произошло 4 февраля в 9:23 в Киевской области с бетонщиком 1993 года рождения ООО "Юнибильд".

"При демонтаже опалубки с применением башенного крана на строительстве жилого дома погиб потерпевший — в результате падения с высоты", — констатируется в информации Госслужбы.

По данным Гоструда, на предприятиях Украины в 2019 году смертельно травмировались 422 человека, что на 3,2% больше по сравнению с 2018 годом (409 человек).

По данным ведомства, за год общее число несчастных случаев на производстве составило 3876, что на 250 меньше (на 6%), чем в 2018 году (4126 случаев).

При этом, в частности, в социально-культурной сфере и торговле в 2019 году было травмировано 924 человека, в том числе со смертельным исходом — 63 человека (в 2018 году — 958 и 58 человек), в угольной промышленности — 690 и 20 человек (725 и 21 человек), в агропромышленном комплексе — 517 и 80 человек (503 и 67 человек), в машиностроении — 270 и 20 человек (364 и 19 человек), на транспорте — 293 и 75 человек (338 и 88 человек), в строительстве — 244 и 61 человек (205 и 54 человека), в металлургии — 199 и 13 человек (244 и 21 человек), в горнорудной и нерудной — 160 и 16 человек (173 и 22 человека), в химической — 129 и 15 человек (105 и 13 человек), в энергетике — 121 и 20 человек (118 и 11 человек), в ЖКХ — 135 и 20 чел (140 и 17 человек).

Напомним, 12 января 2020 года на шахте имени Сташкова угледобывающей компании "ДТЭК Павлоградуголь" в Павлограде (Днепропетровская область) произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий.