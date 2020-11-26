НАБУ и фискалы начали следствие против главы Днепропетровского облсовета Олейника — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновило начало расследование против главы Днепропетровской облрады Святослава Олейника по статье Уголовного кодекса 366-1 "Декларирование недостоверной информации". А Главное следственное управление Государственной фискальной службы занялось гражданской женой Олейника Ириной Гуназой по статьям 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" и 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Еще раньше, в начале ноября Высший Антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ продолжить расследование против Святослава Олейника пятилетней давности. Об этом сообщало "РБК-Украина" и напоминало, что в 2015 году Олейник был заместителем председателя облгосадминистрации Игоря Коломойского. В то же время подрядчика дорожно-ремонтных работ, фирму "УПС", в частности ее руководителей — Тараса Палия и заместителя городского головы Владимира Лысого — обвинили в махинациях на тендерах по ремонту и обустройству автодорог Днепра. Тогда, как пишет "РБК", областная прокуратура заявила о передаче дела в суд. Возможное наказание — лишение свободы сроком от 2 до 5, запрет занимать определенные должности и штраф. Впрочем, уже через некоторое время дело закрыли, а наказания так никто и не понес.

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Лабиринты деклараций

Сейчас же, согласно материалам НАБУ, Олейник, будучи субъектом декларирования, привлек внимание правоохранителей тем, что в своей декларации не указал ни одного родственника, хотя по закону был обязан сделать это. Соответственно, он не указал и имущество своих близких.

Отметим, что под категорию "родственники" подпадают не только официальные члены семьи, а также и те, кто проживает совместно с субъектом декларирования, имеет совместный быт, например, гражданские муж или жена. По данным РБК, Олейник находится фактически в брачных отношениях, но без регистрации, с Ириной Гуназой, которая живет на две страны — Украину и Словакию. Главу Днепропетровской облрады с этой женщиной связывают двое общих детей. Олейник постоянно летает с Гуназой и детьми за границу, что многократно зафиксировано погранслужбой.

Несмотря на то, что Олейник не задекларировал имущество своей гражданской жены, следователям стало известно, что она владеет нескольким земельными участками в Днепропетровской и Киевской областях, Днепре, домовладениями в Днепре, нежилыми помещениями в Павлограде, а также автомобилями Renault Premium, 2005 года випуска, и Hyundai Accent 2011 года.

В Словакии Гуназа имеет дома, земельные участки и бизнес. В Украине с 2015 года ей принадлежит компания ТОВ "Берег-А", с 2019 года — ТОВ "Власт 2020". А в Словакии Гуназа владеет компаниями Arograf, s.r.o. и Proxima, s.r.o. На последнюю зарегистрировано несколько земельных участков, нежилое здание площадью 1019 кв м, сельскохозяйственное строение и земельный участок 7117 кв м. Также известно, что Proxima, s.r.o. была зарегистрирована в Украине компанией ТОВ "Долина-Агро СК", которая, в свою очередь, основала ТОВ "Віденський Пончик".

В общем, Гуназа имеет немало имущества, которое Олейник предпочел скрыть, чем и нарушил закон.

Фискалы не дремлют

Государственная фискальна служба тоже заинтересовалась Ириной Гуназой. Причина была в том, что хоть она и не является субъектом декларирования, но вызывает подозрение ее предпринимательская деятельность, которую она официально начала лишь в 2015 году и сразу же стала обладательницей всего того имущества, которое обнаружило НАБУ: земельные участки, дома, строения, машины и не одна, а сразу несколько фирм.

По данным Канала 24, в 2014 году, заняв пост заместителя тогдашнего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского , Олейник взялся за разоблачение предыдущей власти, и публично обвинил в воровстве бюджетных денег днепровскую фирму ООО "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС", десятилетиями получавшую подряды на ремонт и строительство дорог. Олейник тогда созвал пресс-конференцию и заявил, что УПС замешана в махинациях с бюджетными средствами на сумму около 2 млрд грн.

В итоге Тарас Палий, владелец УПС, оказался в СИЗО. Но через год его отпустили. А затем, по данным словацкого издания Financne noviny, словацкая компания Arograf получила в собственность 50% УПС.. Согласно финансовой отчетности Arograf s.r.o., в 2016 году активы компании увеличились с почти нуля до 865,2 тыс. евро. После перехода компании в собственность "четы" Олейников УПС получила оплату долга от областной власти в размере 204 млн грн.

В августе 2020 года НАБУ зарегистрировало уголовное производство относительно оценки действий Олейника: как оказалось, он оказывал давление на правоохранительные органы с целью выведения из-под уголовного дела Палия.

Со стороны это выглядит так: создается проблема "клиенту" — и затем решается за плату, в данном случае, за долю в бизнесе. В Братиславе, по данным Financne noviny, Олейник скрывался от возможных коррупционных расследований после скандальной отставки Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области в 2015 году. Также в Словакии проживают его семья и родственники, а он сам является владельцем дома и участка в 15 соток. "УПС стала сердцем строительного холдинга Святослава Олейника, управляемого им через сеть доверенных лиц. Группа этих компаний является абсолютным лидером Днепропетровской области по получению госзаказов и освоению денег налогоплательщиков", — сообщает Канал 24.

Компании, связанные с Олейником занялись строительством зала игровых видов спорта в Днепре, получивший из госбюджета 250 млн грн, а также парка, школы и ДЮСШ в Синельниково, школы в Межевой и детского сада в Илларионово. Но все эти объекты до сих пор не достроены. "Только вот деньги эти в Украине не задерживаются, а оседают на частных банковских счетах в Словацкой Республике. Другими словами, Словакия становится пристанищем для чиновников и политиков из Украины, хранящих деньги в этой стране", — говорится в публикации.

Проще говоря, Гуназа для Олейника не только гражданская жена и мать его детей, а деловой партнер, точнее — подставное лицо. В ГФС Гуназу подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. История ее расходов вызывает у налоговиков много вопросов. Так, всего за один год — с июля 2014 года по июль 2015 — Гуназа купила: — пять земельных участков общей площадью 0,5178 га — четыре объекта недвижимого имущества общей площадью более 445 кв м — два автомобиля — словацкую компанию Arograf s.r.o. — украинское предприятие УПС — два земельных участка в Словакии общей площадью 2261 кв м — нежилое здание в Словакии — основала в Украине предприятие с уставным капиталом 3 млн грн.

С 2016 года расходы Гуназы увеличились: — жилой дом в г.Днепр общей площадью 582,5 м2, построен в течение 2016-2017 годов за счет Гуназы и введен в эксплуатацию в сентябре 2017 (в этом здании расположен Badminton club "Papa's court", принадлежащий Олейнику) — земельный участок в с. Вишенки Бориспольского р-на, Киевской обл. общей площадью 0,15 га — увеличение активов словацкой компании Arograf s.r.o. почти с нуля до 24,7 млн грн. — участие в украинском предприятии УПС с увеличением доли в его уставном капитале с 5 тыс. грн. до 535 тыс. грн. — приобретение земельных участков в Словакии общей площадью 15,3 тыс. кв м — приобретение отеля и сельскохозяйственного здания в Словакии — увеличение активов Arograf s.r.o.с 1,3 млн грн. до 56,3 млн грн. — увеличение уставного капитала УПС с 3 млн. грн. до 8 млн. грн.

А теперь можно сравнить доходы ФОП Гуназы по ее отчетности в налоговую инспекцию с самого начала ее предпринимательской карьеры. Оказалось, что в первые два года — в 2015 и 2016 — она не заработала ни копейки. В 2017 году ее доход составил 592 500 грн, в 2018 — 889 851 грн, за три первых квартала 2019 года — 600 000. Всего за это время доход Гуназы составил 2 082 351 грн. Очевидно, что эта сумма в разы меньше той, которая гражданская дена Олейника потратила на скупку недвижимости и фирм.

Гуназа начала работать в 2001 году в Покровском потребительском обществе в 2001 году, где заработала 2,7 тыс. грн. С 2005 года по 2006 работала в Государственном предприятии "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре, и за все все время работы здесь заработала 4,2 тыс. грн. С 2006 года по 2008 год работала в ПАО "КБ "Приватбанк", где заработала 38,1 тыс. грн. С 2008 года по 2012 год — работала в ООО "Юридическая компания "Юстус", где получила 44,3 тыс. грн. А вот согласно финотчетности словацкой компании Arograf, ни зарплат, ни дивидендов она не платила. Зато другая фирма Гуназы — Proxima, s.r.o. — потратила на зарплаты персоналу всего 50,1 тыс. евро.

В ГФС подсчитали, что законно Гуназа заработала за свою жизнь всего 3,65 млн грн. И этих денег явно недостаточно для того, чтобы делать такие приобретения. Так что неудивительно, что Олейник не решился задекларировать "семейный бизнес". Теперь паре придется ответить на множество вопросов правоохранителей и общественности.