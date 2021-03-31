Нацбанк нагрянул с внеплановой проверкой к эмитенту GlobalMoney "Банку Альянс" — СМИ

Национальный банк Украины проводит внеплановую выездную проверку деятельности АО "Банк Альянс" за период с 1 декабря 2018 по 10 декабря 2020 года. Финансовое учреждение проверяется на соответствие "Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения". Также регулятор провел аналогичную внеплановую проверку ООО "ГлобалМани", которая продолжалась с декабря 2020 по февраль 2021 года.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на блог эксперта Юрия Гаврилечко на сайте censor.net.

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Поводом для внеплановой проверки регулятора стало партнерство банка в качестве эмитента с ООО "ГлобалМани", поставщика электронной денежной единицы GlobalMoney.

Как пишет Гаврилечко, компании подозревают в создании схемы уклонения от уплаты налогов посредством использования электронных кошельков, в результате чего за четыре месяца государственный бюджет недосчитался более 800 млн грн налоговых выплат.

"Именно на потребителей ложится львиная доля ответственности за случаи хищения средств в результате взлома кошельков, хищения паролей к ним или использования вредоносного ПО. Блокировка электронных кошельков остается сложной для правоохранителей не только из-за сложности идентификации и установления личностей злоумышленников. Избежать ответственности им помогают пробелы в законодательстве", — отмечает социолог и сооснователь аналитического кластера Ukrainian Think Tank Юрий Гаврилечко.

В публикации говорится, что в декабре 2020 года клиенты сети магазинов "Алло" обнаружили, что полученные в магазине чеки содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney (эмитентом выступает "Банк Альянс"). Подозрения, что транзакции GlobalMoney проводились без ведома и согласия клиентов "Алло", стали поводом для обращения в правоохранительные органы. Ранее в эфире телеканала ICTV вышел сюжет "Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм-канал?", авторы которого установили, что электронные кошельки GlobalMoney используются в схемах реализации наркотиков через анонимные Telegram-каналы.