Нацполиция открыла уголовное дело против редакции известного украинского издания

Главное следственное управление Национальной полиции Украины возбудило уголовное дело в отношении редакции Bihus.Info после того, как они снимали расследование о первом заместителе главы Нацполиции Евгении Ковале. Об этом сообщает Bihus.Info.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

"Поводом для возбуждения уголовного дела стало выполнение редакционного задания утром 13 февраля. Тогда журналисты Bihus.Info заметили, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве, приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в этот автомобиль сел сам Евгений Коваль. Журналистка в это время находилась за территорией жилого комплекса, в публичном месте и выполняла свои профессиональные обязанности. Через несколько минут после отъезда Коваля, он подъехал к журналисту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что журналистка представилась, показала удостоверение и объяснила, что выполняет редакционное задание. Несмотря на это, полицейский открыл авто журналистов, взял видеокамеру и потребовал документы у водителя.

Кроме того, журналистку, администратора проекта и главного редактора программы уже вызвали на допрос в рамках уголовного дела.

В частности спустя три дня после инцидента на допрос вызвали журналистку Марию Землянскую, он продолжался более трех часов. Ее допрашивали в качестве свидетеля.

"Часть вопросов не касались непосредственно утреннего "инцидента". Следователи Нацполиции интересовались различными внутриредакционными процессами, в частности выбором темы, источниками информации, методами обработки информации и местами хранения отснятого видео", — отмечается в сообщении.

Открытие уголовного дела Bihus.info считает вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистку.

"А действия первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля после того, как журналистка представилась — самоуправством (проникновение в авто, вымогательство документов у водителя и т.п.)", — добавили в редакции.

Bihus.Info обратится с заявлением в Государственное бюро расследований.

Начальник управления коммуникации Национальной полиции Оксана Блыщык подтвердила открытие уголовного дела.

"Главное следственное управление действительно открыло уголовное дело по факту видеосъемки Евгения Коваля у его места жительства. Дело в том, что ему неоднократно поступали угрозы, а видеосъемка проводилась у его места жительства. Он обратился с соответствующим рапортом на имя главы Национальной полиции, в котором изложил те события, которые происходили. В результате было принято решение провести проверку", — рассказала Блыщык.

По ее словам, в рапорте Евгений Коваль указал, что, "возможно, происходит вмешательство в его деятельность в качестве работника правоохранительного органа и нарушение неприкосновенности его частной жизни".