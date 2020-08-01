Общество 1 час назад

Нацполиция в два часа ночи ликвидировала полтавского террориста Романа Скрипника

По словам чиновника из Министерства внутренних дел, у преступника была возможность сдаться полиции

Роман Скрипник. Фото из соцсетей Роман Скрипник. Фото из соцсетей
Роман Скрипник. Фото из соцсетей

Национальная полиция ликвидировала полтавского террориста Романа Скрипника, который ранее взял в заложники работника уголовного розыска, а затем обменял его на полицейского начальника.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"01 августа, около 2:00 ночи, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по поиску Скрипника, в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции, капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД с помощью точного выстрела", — отметил чиновник.

Геращенко добавил, что у заложника было три секунды, чтобы отскочить от места взрыва гранаты — он остался жив и невредим. "У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хоть и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", — подытожил Геращенко.

Напомним, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни началась спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством.

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Как рассказали в департаменте уголовного розыска Национальной полиции, при задержании у здания Административного суда злоумышленник угрожал взорвать гранату РГД-5 и захватил в заложники работника уголовного розыска.

В результате переговоров представителей правоохранительных органов со злоумышленником, он согласился обменять заложника-полицейского на полковника полиции.

Позднее Роман Скрипник скрылся в лесу Решетиловского района Полтавской. При этом ранее Геращенко допускал возможность, что преступник мертв.

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