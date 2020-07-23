Полтавский террорист отпустил заложника и скрылся в лесу — СМИ

Террорист Роман Скрипник отпустил заложника-полицейского, которого захватил в Полтаве, и сейчас скрывается в лесу, сообщает "Суспільне".

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По данным издания, сейчас Роман Скрипник скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области, его разыскивает полиция.

По состоянию на 15:00 правоохранители проверяют все машины, которые едут по дороге из Большие Сорочинцы до Миргорода. У всех путешественников проверяют документы, багажники автомобилей открывают.

Напомним, сегодня, 23 июля, в Полтаве на улице Остапа Вишни проводилась спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством.

Как сообщает пресс-центр МВД, пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивлялся и угрожал работникам полиции гранатой.

Позднее стало известно, что преступник сначала взял в заложники работника уголовного розыска, а затем обменял его на полицейского начальника Виталия Шияна.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, с преступником вели переговоры, цель которых заставить его сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Он отметил, что преступником является ранее неоднократно судимый гражданин 1988 года рождения.

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"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты — нежелание попасть надолго за решетку. Но похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции — переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника, так и окружающих", — написал Геращенко.

Кроме того, стало известно, что ранее Скрипник Роман служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде в должности стрелок-пулеметчик зенитно-самоходной установки. В бригаде сообщили, что сейчас проверяют, действительно ли служил в них Роман Скрипник.

По словам соседки Романа Скрыпника Людмилы Мазур, у мужчины есть жена и сын школьного возраста.

"Любит что-нибудь украсть. Не знаю какой он, адекватный или нет, но еще будучи в школьном возрасте, то бежал из дома. Несколько лет не было его здесь. А потом появился", — рассказала Мазур.

В связи с этим происшествием, в Деснянском районе города Киева из-за угрозы взрыва было временно ограничено движение по улице Киото.