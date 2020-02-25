Нардепы предлагают изменить систему начисления НДФЛ и не облагать им проценты по депозитам

В Украине хотят ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), когда его размер будет зависеть от уровня месячного дохода, измеряемого в минимальной заработной плате. Об этом идет речь в законопроекте народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Шкала состоит из пяти ставок — 15%, 18%, 21%, 24% и 27%:

для дохода до 5-кратного размера минимальной заработной платы — ставка налога составляет 15%;

5-15 размеров минимальной заработной платы — ставка 18%;

15-50 размеров минимальной заработной платы — ставка 21%;

50-200 размеров минимальной заработной платы — ставка 24%;

более 200 размеров минимальной заработной платы, ставка - 27%.

"Повышенная ставка будет применяться только для уровня доходов, превышающих максимальную базу для начисления единого социального взноса (15 размеров минимальной заработной платы). При этом, повышенная ставка налога будет применяться только к превышению базы над базой, подлежащей налогообложению по более низкой ставке", — объясняется в пояснительной записке к законопроекту.

Также проект закона предусматривает:

освободить от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором доходы в виде процентов по депозитам;

установить минимальный необлагаемый доход для физлиц с месячным доходом не выше 15 размеров минимальной зарплаты, предусмотрев, что соответствующие физлица имеют право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход на сумму минимального необлагаемого дохода, который определяется как размер минимальной зарплаты.

Ранее аналогичный законопроект в Верховной Раде зарегистрировал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский. Он вместо фиксированной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) предлагал ввести следующие ставки: для доходов меньше 10 минимальных зарплат (47 230 грн) ставка останется неизменной — 18%; для доходов больше 10, но меньше 20 минимальних зарплат (от 47 230 до 94 460 грн) — 36%; для доходов выше 20 минимальных зарплат (от 94 460 грн) — 54%.