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10 минут назад

Нардепы предложили открывать депозит на каждого новорожденного украинца

Авторы законопроекта планируют установить сумму депозита в размере 50 тысяч грн

Нардепы предложили открывать депозит на каждого новорожденного украинца Нардепы предложили открывать депозит на каждого новорожденного украинца

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает открытие депозита на имя каждого новорожденного гражданина Украины, сообщает Businessua.

Как отмечает издание, об этом говорится в проекте закона от 24 января 2020 года № 2801 "О внесении изменений в Закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно внедрения государственной помощи ребенку на будущее".

Авторы законопроекта планируют установить сумму депозита в размере 50 тысяч грн.

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"Целью и задачей предложенного законопроекта является предоставление материальной, психологической поддержки молодым семьям (в долгосрочной перспективе — также молодым гражданам, которые вступают во взрослую жизнь), формирование уверенности в гражданах, что государство заботится о них и стремится оказать поддержку на всех этапах жизни, а также поддержка и стимулирование рождаемости в Украине", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Открывать на имя новорожденных украинский депозитные счета в том же банке, который выберут родители или официальные опекуны ребенка.

Депутаты добавили, что аналогичные программы успешно действуют в странах Ближнего Востока и в некоторых странах Европы.

Ранее Кабинет министров Украины увеличил социальную помощь для детей-сирот и детей с инвалидностью. В частности, более чем 1000 грн/месяц (с 2 до 2,5 прожиточных минимумов) для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и более чем 3000 грн/месяц (с 2 до 3,5 прожиточных минимумов) для детей с инвалидностью, воспитывающихся в детских домах семейного типа и приемных семьях.

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