Рада приняла в первом чтении закон, ужесточающий ответственность за езду в пьяном виде

Народные депутаты сделали первый шаг к усилению ответственности за вождение в нетрезвом виде — сегодня, 13 июля 2020 года, Рада приняла соответствующий закон в первом чтении.

За законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные нарушения в сфере безопасности дорожного движения" проголосовали 282 парламентария, против — 13, воздержались — 33, а не голосовали — 37.

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Принятый документ ужесточает наказание за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В то время как лишение права на год управлять машиной и первый штраф (10 200 грн — Delo.ua) за это остаются прежними, повторное нарушение может обойтись водителю не только в 20 400 грн и лишение прав на три года, как раньше, но и вылиться в административный арест на 10 дней.

Третий такой проступок в течение года будет как и ранее штрафоваться суммой в 40 800 грн и лишением прав на 10 лет, но еще и предусмотрит возможность админареста на 15 дней. Также теперь будут наказывать за пьяное вождение не только речного, но и морского транспорта — при этом для таких нарушителей первый штраф вырастет с 2550 грн до 17 000 грн.

Если пьяная езда приведет к телесным повреждениям средней тяжести, нарушителю будет грозить до трех лет тюрьмы и 3-5 лет лишения прав. В случае тяжких телесных повреждений и чьей-то смерти — до 7-12 лет тюрьмы и 7-10 лет лишения прав.

Если проект примут и во втором чтении, он законодательно позволит полицейским использовать в качестве доказательства пьяной езды видеоматериалы. Также правоохранители смогут останавливать автомобили для проверки водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения. Закон уточняет действия патрульных при проверках на алкогольное опьянение и конкретизирует механизм лишения водительских прав.

Кроме того, документ устанавливает наказания за ряд других проступков на дороге. Так, за нарушение пользования ремнями безопасности или мотошлемами штраф увеличится с 51 грн до 510 грн. За управление незарегистрированным авто или неправильную эксплуатацию номерного знака — штраф 510 грн. При этом повторное нарушение карается штрафом 680 грн или общественными работами на срок от 30 до 40 часов.

За превышение скорости движения более чем на 50 км/ч предусматривается взыскание в 3400 грн, за разговор по телефону за рулем — в 510 грн, за игнорирование требований дорожных знаков и разметки — в 255 грн, за нарушение правил перевозки грузов — в 255 грн, за непропуск пешеходов на нерегулируемых переходах — в 255 грн, а за езду по тротуарам — в 255 грн.

Также, в случае принятия проекта, накажут за непредоставление преимущества в движении маршруткам и аварийно-спасательным службам штрафом в 680 грн. Если нарушение вызвало аварийную обстановку, то штраф вырастет до 3400 грн и до лишения права управления на срок от 6 месяцев до 1 года.

За оставление места ДТП в документе прописан штраф в 3400 грн или лишение права управления авто на срок 6 месяцев или админарест на срок от 10 до 15 суток, за вождение без удостоверения и других документов — штраф 425 грн, за передачу управления авто лицу, не имеющему права им управлять — 3400 грн.

Авторы закона ожидают, что принятие этого законопроекта будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и более взвешенному поведению водителей на дорогах, что приведет к уменьшению количества ДТП.

Отметим, только недавно, 3 июля 2020 года, президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, которая вступила в силу с 1 июля.

Напомним, 12 июля 2020 года в Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, из них двое детей, а еще один человек пострадал. По слухам, виновник аварии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже был осужден за смертельное ДТП. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.