Наши в Антарктиде: киевлянин едет на необитаемый остров, чтобы установить радиовышку

С 11 февраля по 14 марта 2020 года будет длиться международная радиолюбительская и научная экспедиция в Антарктиду — на необитаемый остров Сигни, расположенный в архипелаге Южные Оркнейские острова.

От Украины в экспедиции принимает участие киевлянин Вадим Ивлев — путешественник, радиолюбитель, этнограф-любитель, автор статей о путешествиях и книги "Путешествие киевлянина Океанией", участник организационной группы украинского клуба путешественников-исследователей #Voyagemakers.

Это уже третья экспедиция Вадима в составе международной команды ученых, в которых он, традиционно, единственный украинец. В 2016 году он участвовал в экспедиции на труднодоступный антарктический остров Херд, а в 2018 году — в рейде на необитаемый остров Дюси в Тихом океане. Как говорит путешественник: "Жизнь коротка, и я должен сделать больше, чем просто жить в комфорте. У меня есть правило — побеждать себя вчерашнего, а также постоянно подбадривать себя и других". Радиолюбитель побывал уже в 80 странах.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В антарктических экспедициях Ивлев устанавливает рекорды по радиосвязи. В путешествие он отправляется с собственноручно разработанной уникальной антенной высотой 24 метра. И в этой экспедиции Вадим планирует установить сразу 2 рекорда — по самой длинной дистанции и по самому большому количеству радиосвязей в диапазоне с длиной волны 160 метров. По словам радиолюбителя к поездке на остров Сигни он готовился 10 лет.

На Оркнеях часто происходят землетрясения мощностью более 4,4 балла, самый сильный из зарегистрированных составил 7,8 балла. Погода здесь почти всегда плохая, а океанская волна особенно опасна. Скорость ветра достигает 20 м/c, равной 72 км/ч. В феврале — марте погода быстро меняется, и часто завивают метели. Ученые будут жить на необитаемом острове в сверхтяжелых условиях — при минусовых температурах и постоянных ветрах, а спать в палатках. Связь с внешним миром будет поддерживаться с помощью радиостанций коротковолнового диапазона, спутниковых телефонов и интернет-станций Иridium.

Чтобы получить разрешение высадки на остров, путешественники представили заранее разработанный план биобезопасности, которого они должны будут строго придерживаться во время пребывания на Сигни для защиты окружающей среды. На остров не должны попасть посторонние растения, насекомые и животные.

После завершения экспедиции абсолютно все на острове должно остаться так, как было до этого, то есть без следов пребывания человека. Ведь его населяют редкие антарктические меховые котики, морские слоны, пингвины и морские птицы, а из растений здесь есть мох и лишайники.

Еду для членов экспедиции будут готовить на корабле, который все время будет стоять у берега острова. Рацион путешественников будет довольно скудным — макароны по-флотски да консервы.

Почти месяц исследователи будут жить в полярных палатках. "Никакой особенной экипировки у нас не будет. Возьму с собой любимую шапку и очень теплую куртку", — поделился условиями жизни в Антарктиде Вадим Ивлев.

Всего в экспедиции примет участие 14 исследователей из 6 стран мира — США, Германии, Швейцарии, Австралии, Венгрии и, впервые, Украина.

Отметим, поездка на необитаемый остров обошлась организаторам в кругленькую сумму. Американская сторона, которая полностью покрыла расходы на путешествие, выделила на экспедицию $ 375 тысяч.