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Банки 1 час назад

НБУ изменил требования к оценке финансового состояния должников

Изменения внесены постановлением Правления НБУ от 11 февраля 2020 года

НБУ изменил требования к оценке финансового состояния должников НБУ изменил требования к оценке финансового состояния должников
НБУ. Фото: Фокус

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел отдельные требования к оценке финансового состояния банков-должников и должников-физических лиц при расчете размера кредитного риска.

Как сообщает пресс-служба НБУ, внесенные изменения предусматривают следующее:

- актуализацию предельных значений диапазонов вероятности дефолта банков-нерезидентов по результатам анализа статистических данных ведущих мировых рейтинговых агентств;

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- увеличение с 6 до 12 месяцев периода, за который банк должен осуществлять анализ результата деятельности банка-должника;

- дополнения с учетом норм Налогового кодекса Украины, перечень источников доходов должника-физического лица, которые могут учитываться банком при расчете количественных показателей его финансового состояния.

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Эти изменения внесены постановлением Правления НБУ от 11 февраля 2020 года №17 "Об утверждении Изменений к Положению об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям".

Напомним, в январе Нацбанк изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Это сделано в связи с введением в действие с 19 января 2020 года новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. 

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