НБУ проиграл суд по Укрсоцбанку

Верховный Суд Украины в ноябре 2020 года постановил оставить без изменений судебные решения Окружного административного суда города Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения Национального банка Украины (НБУ) о наложении штрафа на АО "Укрсоцбанк".

Как сообщает пресс-служба регулятора, Верховный Суд рассмотрел дело без уведомления о его рассмотрении и без вызова представителей Нацбанка.

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По информации НБУ, в ноябре 2018 года регулятор оштрафовал Укрсоцбанк на 30 млн 454 928,35 грн из-за совершения банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, Нацбанк выявил факты снятия наличных с мая 2016 года до сентября 2017 года (в течение 17 месяцев) в общей сумме более 1 млрд грн. Это составляет 98,73% от сумм, зачисленных на счета физлиц — клиентов банка, а также двумя юрлицами, которые также являлись клиентами банка.

"В НБУ считают, что эти финансовые операции проводились для легализации криминальных доходов. Так, банк определил "неудовлетворительное" финансовое состояние большого количества физлиц — клиентов банка, однако сделал вывод о соответствии финансовых операций их финансовому состоянию. Нередко клиенты проводили операции на суммы, превышающие сотни тысяч или даже миллионы гривень. То есть, они не могли владеть или распоряжаться соответствующими активами", — отмечают в НБУ.

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Деньги поступали на счета физлиц — клиентов банка, не связанными профессиональной деятельности этих людей. Например, продавец, грузчик, монтажник получали деньги в качестве оплаты за услуги проектирование, услуги андеррайтинга страховых рисков, юридические и бухгалтерские услуги, тракторист, продавец, официант — за разработку и тестирование программного обеспечения, веб-дизайна, промоутерские услуги и так далее.

Кроме этого, деньги обналичивались физическими лицами, которые на момент совершения сделки были признаны умершими, а значительное количество клиентов и их контрагентов (99 человек) фигурируют в уголовных производствах.

По информации Нацбанка, отдельные финансовые операции проводились с использованием документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов;

Также, в течение менее, чем двух месяцев фиксировалось снятие одним физлицом наличных на общую сумму более 107 млн ​​грн. Эти деньги поступали на его счет в качестве оплаты по договору купли-продажи нежилого помещения, который содержит признаки фиктивности

В то же время, некоторым клиентам банк устанавливал неприемлемо высокий уровень риска и отказывал в обслуживании в связи с "проведением рисковых операций". Однако другим клиентам, которые проводили похожие по содержанию операции, банк не отказывал в обслуживании.

Помимо того, финучреждение открывало счета новым клиентам, которые в дальнейшем осуществляли аналогичные по содержанию операции.

Банк также устанавливал некоторым клиентам ниже предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов.

Стоит отметить, что заключение Национального банка в значительной степени совпадает с выводами внутреннего аудита банка, в котором отмечается, что общая система внутреннего контроля банка в сфере борьбы с отмыванием средств оценена как такую, что находится на недостаточном уровне;

Аудит также выявил недостаточную организацию системы контроля за проведением рисковых операций клиентами из-за недостатка превентивных мер и автоматизации процедур анализа, а работниками банка не уделялось должное внимание качеству изучения клиента и тому подобное.

Напомним, в ноябре 2018 года Нацбанк наложил на Укрсоцбанк штраф в размере 30,45 грн за финансовые операции по выдаче более 1 млрд грн наличных средств. Средства выдавались на основании документов с признаками фиктивности или вообще без каких-либо подтверждающих документов.

В марте 2019 года Укрсоцбанк обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ)

17 сентября 2019 года Национальный банк Украины предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения АО "Укрсоцбанк" к АО "Альфа-Банк" по упрощенной процедуре.

В октябре 2019 года НБУ отозвал банковскую лицензию Укрсоцбанка, входившего в список системных банков.

Как известно, в течение 2018 года группа "Альфа-Банк" перевела 80% клиентов и 90% остатков из Укрсоцбанка в Альфа-Банк.

Группа UniCredit и холдинг, в который входит Альфа-Банк, завершили сделку об обмене активами в октябре 2016 года. В рамках договора группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в размере 9,9%.