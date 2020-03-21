НБУ просит разрешить небанковским финучреждениям кредитовать население

Национальный банк Украины (НБУ) обратился в Кабинет Министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время действия введенных ограничительных мер.

В НБУ напомнили, что с 17 марта Кабинет министров прекратил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей.

При этом в Нацбанке напомнили, что это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие).

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"Сегодня услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения. Поэтому Национальный банк предлагает Правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, позволив предоставление всем финансовым учреждениям услуг во время действия ограничительных мер. Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам", — сообщили в НБУ.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере