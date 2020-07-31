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Банки 60 минут назад

НБУ разрешил Ярославскому купить банк Пинчука

Ранее Ярославский получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку "Банка Кредит Днепр"

Александр Ярославский. Фото: Facebook Александр Ярославский. Фото: Facebook
Александр Ярославский. Фото: Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал прямое приобретение 100% уставного капитала АО "Банк Кредит Днепр" украинским бизнесменом Александром Ярославским.

В НБУ напоминают, что на сегодняшний день контроллером АО "Банк Кредит Днепр" является Виктор Пинчук, который опосредованно владеет 100% уставного капитала банка.

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В Нацбанке подчеркнули, что заявитель обязуется предоставлять банку полную финансовую поддержку для обеспечения надлежащего финансового состояния.

Напомним, в начале декабря 2019 года в СМИ появилась информация, что Ярославский интересуется банком "Кредит Днепр" Виктора Пинчука. 

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Структуры Ярославского провели тогда глубокий due diligence (оценку качества) активов банка.

После этого Ярославский получил разрешение Антимонопольного комитета Украины на покупку Банка Кредит Днепр у Виктора Пинчука.

На 1 октября 2019 года, Банк Кредит Днепр занимал пятое место по активам среди банков с украинским капиталом. Уставный капитал банка — 2,7 млрд грн.

За 10 месяцев 2019 года банк заработал 78,2 млн грн. Убыток финучреждения по итогам 2018 года составил 231,2 млн грн.

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