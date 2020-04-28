НБУ увеличил предельную сумму валютных операций до 400 тысяч грн

Национальный банк Украины (НБУ) привел свою нормативную базу в сфере валютного регулирования и надзора в соответствие с изменениями, предусмотренными Законом Украины № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который вступает в силу 28 апреля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования в отношении валютного надзора.

По информации НБУ, ранее эта операция составляла 150 тысяч грн — теперь 400 тысяч грн (в эквиваленте). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В НБУ отмечают, что это снизит административную нагрузку как на банки, так и на бизнес. Значительное количество операций украинских предприятий на небольшие суммы контролировать не будут.

Кроме того, урегулируют ряд вопросов о проведении отдельных операций нерезидентами на территории Украины.

В частности, благодаря этим изменениям, физлица-нерезиденты смогут использовать собственные текущие счета в украинских банках для проведения расчетов по договорам страхования жизни, операциями по продаже корпоративных прав и недвижимости.

Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка от 27 апреля 2020 года №57 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Эти изменения вступают в силу 28 апреля 2020 года.

Напомним, 28 апреля, вступает в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.