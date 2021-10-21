Финансы 20 минут назад

О развитии МПС LEO в период пандемии: главное из доклада СBDO LeoGaming Мариам Матиашвили

За последние два года международная платежная система LEO демонстрировала стабильно высокий рост и входила в топ-10 участников финансового рынка

Мариам Матиашвили. Фото: Ua.news Мариам Матиашвили. Фото: Ua.news
Мариам Матиашвили. Фото: Ua.news
Партнерский материал

21 октября 2021 года в Киеве проходит десятый Украинский банковский форум, генеральными спонсорами которого стали fintech-компания LeoGaming и транзакционный банк IBOX BANK. Юбилейный ивент привлек более 250 участников украинского финансового рынка. Среди них — ведущие банкиры, финансисты, представители регуляторов и правительства. Спикером Форума стала директор по развитию бизнеса fintech-компании LeoGaming Мариам Матиашвили, которая рассказала о связи роста безналичных платежей в мире и в Украине, а также о развитии международной платежной системы LEO за период пандемии. 

О развитии cashless-платежей в мире

Пандемия COVID-19 заставила многие "стабильные" в плане финуслуг рынки вступить в активную фазу развития финансовых технологий. Необычайно высокий спрос на бесконтактные платежи, бесшовное кредитование и другие услуги стал главным катализатором роста.

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В докладе спикер рассмотрела глобальное исследование The Building Blocks of Fintech 2.0, в котором сравнила основные проблемы финансовой сферы и финансовые решения, реализованные на мировом рынке для охвата растущего потребительского спроса.

Благодаря этому можно увидеть, что главные процессы мирового финтеха полностью согласуются с теми темпами развития украинских финансовых технологий и проектами, которые запускаются и "взлетают" в Украине. К ним можно отнести необанки, сервисы p2p-перводов, приложения быстрого кредитования и т.д.

В Украине и в мире наблюдается снижение темпов использования наличных, как на новых рынках, так и на уже зрелых. Учитывая постоянный рост доли базналичных платежей в Украине (по данным НБУ), Украину можно отнести к зрелым рынкам финуслуг.

О росте доля безналичных оплат и почему COVID-19 лишь приблизил неизбежное cashless-будущее

Согласно данным процессинга LeoGaming, из года в год наблюдалась стабильная тенденция к росту безналичных платежей в пользу онлайн-игр. Согласно этим данным, процент оплаты за игры наличными в украинских терминалах снизился с 65% в 2017 году до 44% в 2021-м.

В первую очередь, это связано с активным развитием безналичных платежей на протяжении 10 лет, в котором были заинтересованы все участники рынка. Кроме того, в Украине были запущены мобильные кошельки Apple Pay и Google Pay, что также повлияло на общую зрелость отечественного финансового рынка.

О главных достижениях МПС LEO и масштабировании бизнеса

За последние два года международная платежная система LEO демонстрировала стабильно высокий рост и входила в топ-10 участников финансового рынка: за два года МПС LEO поднялась в рейтинге с 7 на 4 место по количеству транзакций и обороту. Все это позволило получить статус важной платежной системы.

Международная платежная система LEO демонстрирует одну из лучших динамик развития в Украине и планирует достигнуть цели в 10% рынка до конца 2021 года. По итогу 9 месяцев 2021 года количество транзакций увеличилось на 147%, а оборот — на 46 % (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года).

Масштабирование работы МПС LEO проходит благодаря введению эффективного корпоративного управления: напомним, в июне 2021 года Виктор Ющенко возглавил Наблюдательный совет платежной системы. По  новым согласованным правилам LEO может работать с новыми сферами бизнеса — в первую очередь, с компаниями, получившими лицензию КРАИЛ.

Кроме того, была радикально изменена структура основных департаментов компании для ещё более активного роста в 2022 году.

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