Обострение ситуации на Донбассе и коронавирус подложили мину под курс гривни

Прошедший 18 февраля аукцион, на котором Министерство финансов разместило очередную порцию гривневых ОВГЗ на 6 месяцев, 1 год и 3 года, не стал приятным сюрпризом для Украины.

"Спрос на бумаги существенно снизился. Инвесторы не готовы приобретать долговые облигации с доходностью ниже 10%, в результате чего предложенный объем был удовлетворен лишь на 1,5 млрд гривен", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По мнению аналитика, такие результаты аукциона по ОВГЗ объясняются тем, что нерезидентов волнует глобальный негатив от распространения китайского коронавируса, а украинским экспортерам не добавляет позитива эскалация конфликта на Донбассе, а также все большее сужение деловой активности в мире на фоне пандемии в Китае.

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"В то же время, американский инвестгигант Bank of America считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Донбассом дают надежду на появление "белого лебедя" в экономике страны, а улучшение ситуации может добавлять к росту ВВП до 1,5 процентных пункта ежегодно на протяжении двух трех-лет", — отмечает Шевчишин.

Исходя из этих факторов, аналитик прогнозирует, что в ближайшей перспективе гривня продолжит движение в диапазоне 24,4-24,5 гривны за доллар, сохраняя относительную стабильность.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на среду, 19 февраля 2020 года.

По сравнению со вторником, 18 февраля, курс гривни по отношению к доллару остался почти неизменным — официальный курс вырос с 24,4456 грн/доллар до 24,4431 грн/доллар.

Напомним, в первый банковский день этой недели, понедельник, 17 февраля официальный курс гривни по отношению к доллару был 24,447 грн/доллар

Официальный курс евро, по сравнению со вторником, скинул в цене больше 6 копеек — с 26,4954 грн/евро до 26,4291 грн/евро.

Официальный курс валют на 19 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4431 грн;

✅ 1 евро — 26,4291 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,8886 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,8567 грн.

На межбанковском валютном рынке 19 февраля в покупке доллар подорожал на 6 копеек, а в продаже — на 7 копеек. Во вторник, 18 февраля межбанк закрылся в диапазоне 24,44/24,45 грн/доллар, а уже 19 февраля открылся в диапазоне 24,50/24,52 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке также выросла. 19 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,4649/26,4840 грн/евро. 18 февраля закрылись на уровне 26,4147/26,4285 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 24,35 грн/доллар. По сравнению со вторником наличный доллар подорожал на 8 копеек — утром 18 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,27 грн/доллар. Продают наличный доллар в среду по курсу 24,42 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс был 24,33 грн/доллар — американская валюта подорожала на 9 копеек.

Отметим, в первый банковский день этой недели курс доллара на наличном рынке был 24,38/ 24,42грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 19 февраля на наличном рынке составил 26,40/26,50 грн/евро. 18 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,35 грн/евро, продавали — 26,47 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 5 копеек, а в продаже — на 3 копейки.