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Валюта 30 минут назад

Обострение ситуации на Донбассе и коронавирус подложили мину под курс гривни

Рынок отыгрывает очередное разочаровывающее размещение Минфином ОВГЗ на аукционе

Обострение ситуации на Донбассе и коронавирус подложили мину под курс гривни Обострение ситуации на Донбассе и коронавирус подложили мину под курс гривни
Фото: Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ

Прошедший 18 февраля аукцион, на котором Министерство финансов разместило очередную порцию гривневых ОВГЗ на 6 месяцев, 1 год и 3 года, не стал приятным сюрпризом для Украины.

"Спрос на бумаги существенно снизился. Инвесторы не готовы приобретать долговые облигации с доходностью ниже 10%, в результате чего предложенный объем был удовлетворен лишь на 1,5 млрд гривен", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

По мнению аналитика, такие результаты аукциона по ОВГЗ объясняются тем, что нерезидентов волнует глобальный негатив от распространения китайского коронавируса, а украинским экспортерам не добавляет позитива эскалация конфликта на Донбассе, а также все большее сужение деловой активности в мире на фоне пандемии в Китае.  

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"В то же время, американский инвестгигант Bank of America считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о диалоге с Донбассом дают надежду на появление "белого лебедя" в экономике страны, а улучшение ситуации может добавлять к росту ВВП до 1,5 процентных пункта ежегодно на протяжении двух трех-лет", — отмечает Шевчишин.

Исходя из этих факторов, аналитик прогнозирует, что в ближайшей перспективе гривня продолжит движение в диапазоне 24,4-24,5 гривны за доллар, сохраняя относительную стабильность.

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Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют на среду, 19 февраля 2020 года.

По сравнению со вторником, 18 февраля, курс гривни по отношению к доллару остался почти неизменным — официальный курс вырос с 24,4456 грн/доллар до 24,4431 грн/доллар.

Напомним, в первый банковский день этой недели, понедельник, 17 февраля официальный курс гривни по отношению к доллару был 24,447 грн/доллар

Официальный курс евро, по сравнению со вторником, скинул в цене больше 6 копеек — с 26,4954 грн/евро до 26,4291 грн/евро.

Официальный курс валют на 19 февраля:

✅ 1 доллар США — 24,4431 грн;

✅ 1 евро — 26,4291 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 24,8886 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 31,8567 грн.

На межбанковском валютном рынке 19 февраля в покупке доллар подорожал на 6 копеек, а в продаже — на 7 копеек. Во вторник, 18 февраля межбанк закрылся в диапазоне 24,44/24,45 грн/доллар, а уже 19 февраля открылся в диапазоне 24,50/24,52 грн/доллар.

Стоимость евро на межбанковском валютном рынке также выросла. 19 февраля торги по евро стартовали в диапазоне 26,4649/26,4840 грн/евро. 18 февраля закрылись на уровне 26,4147/26,4285 грн/евро.

На наличном рынке в среду утром средний курс покупки доллара составил 24,35 грн/доллар. По сравнению со вторником наличный доллар подорожал на 8 копеек — утром 18 февраля американскую валюту покупали по курсу 24,27 грн/доллар. Продают наличный доллар в среду по курсу 24,42 грн/доллар. По сравнению со вторником — курс был 24,33 грн/доллар — американская валюта подорожала на 9 копеек.

Отметим, в первый банковский день этой недели курс доллара на наличном рынке был 24,38/ 24,42грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 19 февраля на наличном рынке составил 26,40/26,50 грн/евро. 18 февраля утром европейскую валюту покупали по курсу 26,35 грн/евро, продавали — 26,47 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 5 копеек, а в продаже — на 3 копейки.

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