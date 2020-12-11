Офис Генпрокурора не регистрировал уголовное производство в отношении Новинского(ДОКУМЕНТ)

Офис Генерального прокурора Украины не регистрировал уголовного производства в отношении народного депутата Вадима Новинского.

Об этом сообщают Українські Новини, со ссылкой на ответ генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой на запрос народного депутата.

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Генпрокурор сообщила, что высший надзорный орган 24 сентября зарегистрировал производство № 42020000000001823 по заявлению представителей компании "Гратант", при этом в указанном производстве подозрение Вадиму Новинскому не предъявлялось.

По данным пресс-службы нардепа, аналогичный ответ получен сегодня от Территориального управления Государственного бюро расследований Украины в Киеве.

Пресс-служба нардепа отмечает, что таким образом, распространенная информационным агентством РБК-Украина информация об открытии дела против нардепа является недостоверной и наносящей вред его репутации. Пресс-служба потребовала от агентства опровержения распространенной информации.

В то же время в комментарии УН адвокат Вадима Новинского Андрей Голуб отметил, что распространенная вчера рядом СМИ информация является умышленной манипуляцией и инструментом борьбы в рамках корпоративного конфликта. Адвокат отметил, что компания "Гратант" по заявлению которой зарегистрировано упомянутое производство, подконтрольна бывшему миноритарному акционеру группы компаний "Амстор" Владимиру Вагоровскому, отстранённому в 2014 году от управления торговой сетью в связи с попытками незаконного завладения ее имуществом.

"Вагоровский на протяжении 7 лет пытается криминализировать корпоративный конфликт и через подачу заявлений о якобы уголовных правонарушениях в своих интересах втянуть в него правоохранительные органы. За 7 лет ни один так называемый "факт", указанный в этих заявлениях, не нашел подтверждения, их тщательно исследовали и Национальная полиция, и Генеральная прокуратура", — сказал адвокат.

А. Голуб также отметил, что Владимир Вагоровский и его брат Александр Вагоровский сами являются фигурантами уголовного производства, зарегистрированного еще в декабре 2014 года и в рамках которого расследуются факты незаконного завладения имуществом торговой сети.

Как сообщалось, в 2014 году Владимир и Александр Вагоровские были отстранены мажоритарным акционером ГК "Амстор" — компанией "Смарт-Холдинг", принадлежащей Вадиму Новинскому — от управления торговой сетью.

Их обвинили в выводе активов и финансовых средств по поддельным документам на подконтрольные им компании, незаконный перевод магазинов в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные мажоритарному акционеру, попытки присвоить бизнес ГК "Амстор".

В феврале 2017 года Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство, в рамках которого Владимир Вагоровский подозревался в организации финансирования террористической организации "Донецкая народная республика".

Согласно материалов дела в 2014-2015 гг. В. Вагоровский осознавая, что "ДНР" является террористической организацией, принял решение платить налоги в ее бюджет, а также бесплатно поставлять еду и транспорт боевикам в обмен на непрепятствование в работе супермаркетов "Амстор" оставшихся на неподконтрольной Украине территории.