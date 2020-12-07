Омбудсмен Денисова отстранила своего представителя, напавшего на сотрудника гостиницы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова назначила служебную проверку в отношении ее представителя по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского, устроившего драку с работником гостиницы "Монарх" в Святогорске Донецкой области.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. По словам Денисовой, участник конфликта еще 6 декабря сам сообщил ей о этом инциденте.

Омбудсмен также отметила, что на время проверки, которая продлится до 21 декабря включительно, Лисянский будет отстранен от должности. По результатам служебного расследования будут приняты соответствующие меры реагирования.

7 декабря в соцсетях и СМИ распространилось видео, на котором Лисянский в агрессивной форме отказывается покидать закрывающееся в 22:00 помещение ресторана. Охранник, просивший его уйти, предупредил о том, что может вызвать полицию. В ответ правозащитник начал кричать: "Ты мусоров собрался вызвать? Ты что, мусорской?", после чего повалил собеседника на пол с целью избить.