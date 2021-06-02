От партии "Свобода" требуют исключить из своих рядов Игоря Мирошниченко

Возле офиса киевской ячейки ВО "Свобода" 1 июня собрались представители общественных организаций, ветераны АТО и представители проукраинских движений, передает УНН.

На улице Тургеневской во время мирного собрания активистов, ветеранов АТО и патриотически настроенной молодежи, которые пришли с требованием к руководству ВО "Свобода" исключить из состава партии депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, произошло силовое противостояние.

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Участники акции, которых было около 200, объяснили корреспонденту суть происходящего: "Мы пришли к столичному офису „Свободы", чтобы обсудить „деятельность" их депутата в Киевсовете Мирошниченко, который связан с ОПЗЖ и прокремлевскими силами в Украине, и передать письменное обращение к главе партии Олегу Тягнибоку. Офис „Свободы" уже охраняла полиция, а нас на улице встретили очень агрессивно — было около 20 крепких парней, некоторые с деревянными дубинками. Они пытались захватить наш автомобиль с громкоговорителем и побить водителя, но провокация не удалась. Эти молодые люди, которые нас почему-то оскорбляли, называя „титушками", исчезли за пару минут с места места событий. Общение перешло в мирное русло, и нам предоставили микрофон для выступления. В общем, здесь — активисты таких объединений: „Белый Молот", „Смерч", „Воля или смерть". Мы отметили, что относимся к ВО „Свобода" как к настоящей патриотической организации, которая сделала много полезного для возрождения украинской государственности. Под флагами таких движений, как „Свобода", во время российского нашествия в 2014 году формировались первые национальные боевые подразделения из числа украинских патриотов, которые бок о бок защищали Родину на востоке Украины. Но нам стало известно о пребывании в составе объединения некоторых псевдопатриотов вроде Мирошниченко, которые откровенно работают на Кремль", — отметили участники акции.

"Подобные ему „крысы" только прикрываются идеями украинского национализма, а на самом деле занимаются рейдерством и зарабатыванием денег в собственный карман. Они лишь манипулируют лозунгами патриотизма, заботясь только о личных финансовых интересах, и более того, часто выполняют задания кремлевской структуры — партии ОПЗЖ. Напомним, что Игорь Мирошниченко работал и работает на скандально известного Андрея Пальчевского, а его жена Яна Левицкая была пиарщицей в предвыборном штабе партии „Победа Пальчевского". Такие лица порочат собственными поступками не только ВО „Свобода", но и украинское патриотическое движение в целом. Напомним еще и об „отельном бизнесе" Мирошниченко — его гостиницах на Нивках в Киеве. Одна из них — NyvkyPLAZA (по документам она является „садовым домиком"), номинальной владелицей которого записана родная сестра Мирошниченко, радушно принимала и обслуживала таких известных российских актеров, как Батурин, Горюшин, Прокопьев, Бабенко, Климов, Сафонов и других не менее одиозных личностей из страны-агрессора. Поэтому мы требуем от ВО „Свобода" немедленно исключить из своего состава Игоря Михайловича Мирошниченко", — отметили участники акции.

Один из митингующих, ветеран АТО Михаил Слипченко (позывной "Историк"), уточнил позицию активистов: "Все знают, что нардеп VI созыва и нынешний депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко активно сотрудничает с пророссийским элементом — бизнесменом Андреем Пальчевским. Пообщавшись со „свободовцами", мы получили информацию, что он уже исключен из партии. Но если это не так, мы обращаемся к руководству ВО „Свобода", к которому в целом как к националистическому украинскому движению относимся очень положительно, с требованием определиться с господином Мирошниченко и исключить его из партии как нечистого на руку бизнесмена, взяточника и коррупционера. Он дискредитирует украинское национально-политическое движение в целом и ВО „Свобода" в частности! Подчеркну, и у „свободовцев", и у нас — ветеранов АТО и патриотов, которые сегодня пришли, единое понимание относительно Мирошниченко — это лицо, нивелирующее понятие украинского националиста, а в патриотических движениях не может быть таких „мирошниченко". Он и ему подобные „псевдонационалисты" для обогащения используют экологическую комиссию КГГА для рэкета застройщиков и вымогательства у них денег, захвата земельных участков и киевских объектов инфраструктуры. Долой Мирошниченко из рядов настоящих национал-патриотов!".