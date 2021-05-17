Малой кровью. Зачем у Зеленского хотят отставки трех министров и почему это только начало

18 мая Верховная Рада может рассмотреть отставки сразу трех министров правительства премьера Дениса Шмыгаля. Двое из них — министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко — подали в отставку по собственному желанию.

Третий кандидат "на вылет" — министр здравоохранения Максим Степанов — уходить отказывается, заявляя о "подковерных играх" "политических сил с низким рейтингом". Однако ситуацию такая позиция главы Минздрава не меняет: представление на его увольнение в парламент внес Шмыгаль.

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По мнению политических экспертов, эти точечные кадровые изменения — способ избежать отставки всего Кабинета министров. Тем более, что такой вариант является проблематичным потому, что заменить Дениса Шмыгаля пока некем.

Кто кому преемник?

У каждого из трех министров, отставку которых в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада, есть уже сформированный негативный бэкграунд и ряд провалов в выполнении поставленных задач, отмечает директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. Однако главным кандидатом "на вылет" уже долгое время был глава Минздрава Максим Степанов: против него работали и провалы с вакцинацией от COVID-19, и медзакупки, и проблемы с обеспечением зарплатой и дополнительными выплатами медиков.

"Главным претендентом на отставку был Степанов. Это было неизбежно, был только вопрос времени, когда это произойдет. Еще в апреле было понятно, что увольнять его, как и любого другого министра, будут решением Офиса президента. Юридически это будет оформлено как решение Кабмина, а парламент будет его только утверждать. Увольнять решением парламента ни одного министра не будут, инициатива будет исходить не от него, а от исполнительной власти", — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Несмотря на то, что профильный парламентский комитет по вопросам здоровья нации его увольнение не поддержал, эксперты уверены, что свой пост сейчас он покинет.

"Говорят, что Зеленский попросил Степанова написать заявление по собственному желанию, он отказался и сейчас пытается всячески удержаться на этом посту. Но я думаю, что у него ничего не выйдет: он будет уволен, а его репутация — еще более подмочена", — считает Петренко.

Главным и практически единственным кандидатом в преемники Степанова является главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По словам Петренко, в его пользу играет и то, что он является опытным специалистом, и то, что он "в теме": во многом Ляшко стал более узнаваемым "лицом" борьбы с COVID-19, чем Степанов. Однако на удастся ли ему стать более эффективным менеджером в случае, если он будет назначен главой Минздрава, — открытый вопрос.

В отличие от Степанова, два остальных кандидата на увольнение — министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко — подали заявления об отставке по собственному желанию. Впрочем, по данным СМИ, инициатива относительно таких решений тоже исходила от Офиса президента.

По мнению Петренко, отставка Криклия тоже выглядит логичным решением, ведь свою порцию критики глава Мининфраструктуры тоже получил. Однако, как считает Владимир Фесенко, главную роль в этом вопросе сыграло желание руководства страны назначить на этот пост именно главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

"Министерство инфраструктуры — одно из самых богатых по ресурсам, по бюджету, поэтому это очень привлекательный приз. Судя по всему, есть конфликты различных бизнес интересов. Я так понимаю, личных претензий к Криклию нет. Да, на него были критические нападки по ряду тем, но, скорее, это было обусловлено конкуренцией по ряду интересов вокруг него. Думаю, это не столько претензия к нему лично, сколько стремление продвинуть на этот пост своего человека", — говорит Фесенко.

Так, по информации эксперта, Кубраков смог проявить себя в рамках реализации программы Зеленского "Большое строительство" и является одним из фаворитов президента. С этим мнением согласен и Игорь Петренко: несмотря на то, что к деятельности Кубракова на посту главы "Укравтодора" можно относиться по-разному, он может показать конкретные результаты по строительству дорог в рамках президентской программы.

Что же касается третьего кандидата на отставку, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, то его эксперты называют одним из самых слабых членов правительства Шмыгаля. Как отмечает Петренко, находясь на посту, Петрашко не смог показать конкретных результатов своей работы над развитием экономики, экономическим ростом, детенизацией экономики, развитием перспективных отраслей.

"В этой замене нет ничего удивительного. Петрашко был одним из слабых министров в этом правительстве, никак себя не проявил. В том, что дважды провалилась программа правительства, есть в том числе и ответственность Петрашко, потому что экономическая стратегия была на нем. И в его адрес было очень много критики по разным поводам. Другое дело, что его выручало прикрытие Шмыгаля, они давние друзья, — объясняет Фесенко, — Но сейчас, я думаю, решающим фактором, который обусловил его отставку, могли стать связи с Бахматюком (собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк — Delo.ua), находящимся в неофициальном списке олигархов. Возможно, упреки в лоббировании Бахматюка сыграли роль последней капли".

Кандидатом в преемники Петрашко на министерском посту является глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Впрочем, на пост руководителя ГНС он тоже был назначен всего месяц назад. Если Рада поддержит отставку Петрашко и его назначение, налоговая служба снова окажется без руководителя на период конкурсного отбора нового.

Что же касается потенциала Любченко на посту министра экономического развития, то, как отмечает Фесенко, он опытный человек, разбирающихся в текущих вопросах экономической политики. Но то, сможет ли он быть стратегом и координатором экономического развития, — покажет время.

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Может ли уйти весь Кабмин Шмыгаля?

Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем — это уже второе правительство за время президентства Владимира Зеленского. И сейчас такая точечная замена нескольких его членов — это попытка усилить правительство, не прибегая к полной его замене. И одной из главных причин этого является то, что на сегодняшний день эффективного преемника Шмыгаля нет, говорит Фесенко.

"Частичная реорганизация Кабмина — это альтернатива полной замены правительства. На данный момент нет кандидатуры, которая бы воспринималась как эффективная замена действующего премьер-министра. А раз такой кандидатуры нет, значит пока и замены правительства не будет. Как только такая фигура появится — может произойти и замена Кабмина", — говорит Фесенко.

Более того, нет и предпосылок для отставки действующего Кабмина, особенно в преддверии завершения политического сезона, отмечает Игорь Петренко. По мнению эксперта, такой вопрос может быть поднят не ранее осени.

Тем не менее, новые точечные замены министров могут произойти, говорят эксперты. По мнению Фесенко, такая участь может ждать порядка трети действующих министров. Но приниматься такие решения будут только в условии, что для каждого из них будет готова замена.

"Я думаю, что Зеленский сейчас пытается не общей отставкой, а именно несколькими точечными изменениями по важным сферам усилить Кабмин Шмыгаля и дать ему возможность показать лучшие результаты. Есть вопрос разных интересов. Мы видим, что Зеленский ведет борьбу с олигархами…, и, очевидно, что он хочет усилить правительство людьми, которым будет доверять. С одной стороны, они должны быть специалистами, а с другой — четко ориентироваться на программу президента, его монобольшинства и быть готовыми ее реализовывать, а не саботировать определенные аспекты", — добавляет Петренко.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua