Политика 40 минут назад

Палатный озвучил предложения "УДАРа" по реальной поддержке украинского предпринимательства

В "УДАРе" считают, что важно упростить процедуры получения кредитов для предпринимательства. Целевые программы кредитования должны действительно поддерживать малый и средний бизнес, а не приближенных к власти олигархов

Палатный озвучил предложения "УДАРа" по реальной поддержке украинского предпринимательства Палатный озвучил предложения "УДАРа" по реальной поддержке украинского предпринимательства

Чтобы бизнес развивался и способствовал экономическому развитию, необходимо уменьшить фискальную нагрузку на бизнес, устранить препятствия в получении целевых кредитов предпринимателями и полностью перевести общение бизнеса и государства в онлайн.

Об этом заявил глава исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

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"Государство должно не латать дыры в бюджете за счет предпринимательства, а инвестировать в развитие бизнеса. "УДАР Виталия Кличко" уверен, что успех Украины зависит от развития бизнеса в нашем государстве", — написал Артур Палатный.

"УДАР Виталия Кличко" сформулировал предложения, как реально поддержать бизнес и улучшить бизнес-среду в Украине. Прежде всего, нужно существенно усовершенствовать систему налогообложения, считают в "УДАРе". Уменьшить фискальное давление на бизнес, строя налоговую политику по принципу "меньше налогов — больше прибыли — больше рабочих мест". Администрирование налогов и предпринимательской деятельности, по мнению "ударовцев", должно быть прозрачным и понятным.

Что касается финансовой поддержки бизнеса, важно упростить процедуры получения кредитов для предпринимательства, пишет Палатный. По его словам, целевые программы кредитования должны действительно поддерживать малый и средний бизнес, а не приближенных к власти олигархов, которые сейчас используют доступные кредиты, чтобы экономить на процентах.

Третье важное направление — упрощение разрешительных процедур. Предоставление и получение необходимых документов должно происходить по принципу "единого окна". Общение бизнеса и государства нужно на 100% перенести в онлайн, не вынуждая предпринимателей часть документов подавать лично, считают в "УДАРе Виталия Кличко".

"И, безусловно, ключевым вопросом формирования благоприятной бизнес-среды остается обновление судебной системы. Предприниматель должен иметь все необходимые инструменты для защиты своих прав и собственности", — отметил Артур Палатный.

Он напомнил, что именно бизнес толкает экономику вперед, обеспечивает работой и доходами большинство людей. А строить сильную, успешную европейскую державу могут только состоятельные граждане.

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